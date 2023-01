Calciomercato Roma, Milan tra Ziyech e Zaniolo: extra-budget shock

Calciomercato Roma, il Milan tra Ziyech e Zaniolo: i rossoneri hanno deciso dove destinare l’extra budget per gennaio.

Zaniolo ha rifiutato anche il Bournemouth. E spera nel Milan. non ci sono più dubbi su questo: il giocatore preferirebbe rimanere in Italia con la maglia della squadra rossonera addosso. Lo sa Pinto e lo sa anche Maldini questo, ma a quanto pare, il desiderio dell’attuale numero 22 della Roma non interessa alla proprietà rossonera.

Il Corriere della Sera infatti è esplicito. “Zaniolo non arriverà al Milan” scrive la giornalista Colombo del più importante quotidiano italiano. Il motivo è semplice, servito su un piatto d’argento e che praticamente mette Zaniolo con le spalle al muro. “La proprietà per il romanista non concede extra budget”. Insomma niente soldi per Nicolò.

Calciomercato Roma, il Milan punta Ziyech

Questa mattina vi abbiamo inoltre parlato di come il Milan abbia fatto ieri un sondaggio, un nuovo sondaggio, per il marocchino con passaporto olandese del Chelsea Ziyech. Che anche la Roma come sappiamo ha messo nel mirino. Bene, a quanto pare, tutte le forze del Milan si dovrebbero concentrare appunto sul calciatore che attualmente milita in Premier League.

Quell’extra-budget di sopra i rossonero “lo mettono a disposizione per Ziyech in prestito dal Chelsea” ha sottolineato la Colombo, che svela in questo modo quelli che sono i piani non tanto di Maldini ma della proprietà della squadra allenata da Stefano Pioli. Più passa il tempo quindi e più l’intreccio diventa difficile da sbrogliare. E più passa il tempo e più risuonano le parole di Mourinho dopo la gara contro lo Spezia, che ha profetizzato che Zaniolo sarebbe rimasto nella Capitale anche dopo la chiusura del mercato.