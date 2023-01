“Finale di Champions” con Zaniolo e rinnovo: Mourinho decisivo

Calciomercato Roma, addio Zaniolo e futuro tra Premier o Milan. Arriva l’annuncio su Mourinho e l’evoluzione dello scenario legato al 22.

Tante cose si sono dette e scritte in questi ultimi giorni, alla luce della ferma posizione presa dalla Roma e dallo stesso giocatore per affrontare una questione generata dalla volontà dello stesso calciatore con la decisione maturata più di una settimana fa alla vigilia della sfida con la Fiorentina, da lui disertata ufficialmente per una forma influenzale che ha assunto con il senno del poi tutt’altro significato in base agli eventi della settimana successiva.

L’evento più importante è stato certamente rappresentato dalla sua richiesta di non partecipare alla sfida contro lo Spezia, divenuta chiaro segnale della delicatezza della situazione venutasi a creare e della difficile posizione nella quale si è venuta a trovare alla Roma, anche alla luce dello scarso tempo a disposizione in questa campagna acquisti e la scarsezza di offerte che soddisfacessero la visione di Tiago Pinto e colleghi.

Calciomercato Roma, Zaniolo tra Milan e Premier League: annuncio in diretta

Questi ultimi hanno da tempo preso con fermezza la decisione di non scendere a compromessi, lasciando partire Zaniolo solamente a cifre che siano considerate congrue e di fronte a proposte che ne garantiscono un certo addio. I momenti salienti di questa piccola telenovela risalgono certamente alle ultime ore, con il Milan dettosi incapace di assecondare la richiesta della Roma e il calciatore poco convinto (per usare un eufemismo) della soluzione Bournemouth.

In attesa di evoluzioni in questi giorni, non sfugga l’annuncio dell’esperto di mercato, Enrico Camelio, ai microfoni di TvPlay di Calciomercato.it, in grado di disambiguare e fare chiarezza su una questione vivida e ad oggi non proprio limpida. “Tutto parte nel 2020 quando era stato ceduto al Tottenham, dopo che la Roma avesse accettato la seconda offerta ricevuta. La scorsa estate la Roma e Mourinho lo mettono sul mercato, Conte nell’amichevole lo vede e dice che con lui il Tottenham sarebbe andato in finale di Champions”.

“In quel momento lì c’era bisogno che la Roma gli rinnovasse il contratto. I milioni offerti dal Bournemouth sono 26 ma con un ingaggio importante mentre lui vuole il Milan e un progetto, anche a cifre inferiori rispetto a quelle della Premier. Una conferenza stampa di Mourinho può aggiustare le cose ma rinunciare ad andare a La Spezia è stato un grande errore“.