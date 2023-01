Calciomercato Roma, rinforzo a sorpresa per Mou: identikit svelato

Calciomercato Roma, “i giallorossi lo stanno cercando”: arriva l’annuncio che potrebbe far chiarezza sulle prossime mosse di Tiago Pinto.

Quest’ultimo si trova in una fase non poco delicata e, anzi, destinata ad avere una certa ingerenza da plurimi punti di vista, economico e non solo. Come emerso anche da esperienze passate, la campagna acquisti invernale non è mai semplicissima, soprattutto per club come quello capitolino che non possano disporre di una liquidità importante come quella che sta invece, per esempio, contraddistinguendo l’operato delle big di Premier League.

Certo, il confronto rispetto al campionato anglosassone resta di essere ingeneroso con qualsiasi club della nostra Lega, alla luce di un gap di cui si è da tempo consapevoli e che certamente continua a rappresentare la causa di un grande sfasamento dei livelli tra il campionato inglese e le altre competizioni europee, italiana inclusa. Restando però sul mondo di nostro interesse e, in particolar modo, in casa Roma, non sfugga l’annuncio di cui detto sopra che non poco impatto potrebbe avere sul cammino degli uomini di Mourinho.

Calciomercato Roma, può arrivare un difensore entro fine mese

Come ormai noto, la questione che in questo momento sta maggiormente interessando gli addetti ai lavori in quel di Trigoria interessa il futuro di Zaniolo, ricercato dalla Premier League ma tutt’altro che snobbato da un Milan al quale potrebbe approdare a determinate condizioni, come da poco resocontatovi.

La sua eventuale uscita entro il mese di gennaio porterebbe certamente la Roma a fare delle valutazioni in entrata, al fine di ovviare all’assenza di un giocatore che, al di là di limiti e comportamenti in questa fase considerati dalla piazza non proprio deontologici, resta di grande prospettiva e importanza. Questo non deve però immediatamente tradursi nel credere che la Roma possa snobbare anche gli altri reparti, anche alla luce dell’uscita di Matias Vina, prossimo alla firma con il Bournemouth.

Stando a quanto annunciato da Gianluca Di Marzio, la Roma starebbe infatti cercando un difensore in prestito per corroborare il reparto arretrato, per il quale Mourinho sa bene di avere bisogno di un profilo mancino funga da coadiuvante in questa seconda parte di stagione.