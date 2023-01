Calciomercato Roma, addio e futuro bianconero: Pinto incassa

Calciomercato Roma, cessione vicinissima in Serie A e nuovo introito per Tiago Pinto. Ecco cosa sta succedendo.

Tante le questioni da affrontare e risolvere in queste battute finali di calciomercato per la società giallorossa, consapevole di trovarsi in una fase delicata e destinata ad avere una certa ingerenza da tanti punti di vista, economico-societari ma anche squisitamente sportivi, alla luce delle possibili novità che potrebbero dipendere dal gioco di entrate e uscite gestito da Tiago e colleghi.

Una delle questioni più calde di questo momento resta certamente quella legata al futuro di Zaniolo, ad oggi destinato a non colorarsi di rossonero per questa seconda parte di campionato e sul quale gravano ancora tanti dubbi e perplessità, anche in vista di una chiusura del calciomercato ormai imminente. Come noto a tutti, la posizione dei giallorossi è ferma da tempo, sulla base dell’appresa volontà del calciatore ma al contempo di una situazione che la Roma vuole gestire senza farsi prendere per il collo.

Calciomercato Roma, addio Shomurodov: vicino il passaggio allo Spezia

Non sarà certamente compito semplice, soprattutto se si considera la volontà del 22, attratto dalla possibilità di sposare un progetto come quello del Milan ma al contempo finito nel mirino di una squadra che asseconda le richieste della Roma ma non del calciatore. Le prossime ore potrebbero consegnarci nuove informazioni a riguardo, anche alla luce della su citata imminenza della fine del mercato.

Il futuro di Nicolò, ad ogni modo, non deve far passare in secondo piano aspetti certamente importanti e impattanti sul percorso capitolino. Tra i vari, si ricordi il futuro di Eldor Shomurodov, richiesto da diversi club di Serie A ma anche esteri e da tempo fuori dal progetto di Mourinho. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il giocatore è adesso vicinissimo allo Spezia, squadra alla quale sembra destinato a unirsi tramite un prestito secco oneroso, senza alcun diritto od obbligo. L’operazione dovrebbe garantire circa un milione e mezzo alle casse giallorosse.