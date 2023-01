Calciomercato Roma, rilancio del Milan per Ziyech

Calciomercato Roma, le richieste di Pinto frenano un poco Maldini, che ha rilanciato per Ziyech nel mirino dei giallorossi. Scatta l’intreccio

Il Milan ha rilanciato per Ziyech secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Un rilancia dovuto al fatto che Pinto non ha nessuna intenzione di indietreggiare sulla richiesta per il tesserino di Nicolò: non solo sulla valutazione ma anche sulla questione riscatto. I giallorossi come sappiamo lo vogliono obbligatorio.

Insomma, i costi non collimano con quelle che sarebbero le intenzioni di Maldini, che ha ricontatto il Chelsea per capire la fattibilità dell’operazione Ziyech. In questo caso i Blues sono aperti al prestito con diritto di riscatto, ma anche in questa situazione il direttore dell’area sportiva dei rossoneri deve aspettare il via libera della proprietà per cercare di affondare il colpo.

Calciomercato Roma, la situazione Ziyech

Il Milan in ogni caso vedrebbe meglio un innesto di Zaniolo, soprattutto per quello che è il progetto societario, con i giovani in bella mostra e che possono dare tanto per diverso tempo. Non per ultimo, ovviamente, anche la questione stipendio: 6 milioni quelli che prende il marocchino del Chelsea, 2,2 o qualcosa in più quelli che accetterebbe Zaniolo per firmare con i rossoneri.

Pro e contro, ovviamente. Con un tempo che stringe ancora e con un mercato che chiude tra cinque giorni. Una situazione in divenire, una situazione che ancora rimane in bilico. Zaniolo ha deciso di strappare, Zaniolo ha deciso di volere andare via. Ma le condizioni poste da Pinto sono corrette, per quello che è il valore del giocatore e per quello che, senza dubbio, è il modo con il quale la Roma ha trattato il giocatore nel corso di questi anni. Insomma, conto alla rovescia cominciato per capire la verità.