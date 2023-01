Calciomercato Roma, Zaniolo al Milan: “Prossime 48 ore decisive”

Sono ore caldissime per il mercato in uscita della Roma, stretta finale per l’addio di Zaniolo direzione Milano: “Prossime 48 ore decisive”

La sessione invernale di calciomercato ormai volge quasi al termine. Tiago Pinto ha a disposizione pochissimi giorni per cercare di venire incontro alle richieste del tecnico José Mourinho, il quale chiede quello sforzo in più alla società per centrare l’obiettivo quarto posto.

Con la penalizzazione della Juventus in classifica, e le milanesi che stanno faticando come non mai in questi ultimi turni di campionato, la Roma si ritrova ora ad un solo punto addirittura dal secondo posto e con una partita a Napoli da giocare.

Vincendo il match del Maradona i giallorossi manderebbero un segnale forte al campionato, non certo al punto da diventare la rivale degli azzurri, ma darebbe ai calciatori le motivazioni giuste per cercare di ambire a qualcosa di più che essere quarti in classifica.

Questo percorso però non può che passare per il calciomercato, ma soprattutto dalla cessione di Zaniolo che ormai è in rottura totale con la società. Sul ragazzo c’è da tempo il Milan che potrebbe essere pronto a chiudere nelle prossime ore.

Calciomercato Roma: Zaniolo – Milan decisive le prossime 48 ore

Le doti tecniche del calciatore non sono in discussione nonostante gli infortuni alle ginocchia, tuttavia dal lato umano Zaniolo è stato “giudicato” colpevole dalla tifoseria di non essere stato riconoscente nei confronti di chi lo ha difeso e gli è stato vicino nei due anni lontano dal campo.

Questo non è bastato a trattenere il ragazzo che adesso pare voglia solo il Milan, nonostante altri club si siano interessati a lui, Bournemouth su tutti che era arrivata ad offrire addirittura i 35 milioni richiesti dalla Roma. Per fare chiarezza sulla questione Zaniolo è intervenuto ai microfoni di TvPlay il giornalista de La Repubblica Enrico De Lellis:

“E’ arrivata un’offerta da 30 milioni del Bournemouth con percentuale sulla rivendita che è stata accettata dalla Roma. E’ stata respinta da Zaniolo che non vuole andare in una squadra minore e vuole solo il Milan […]. Zaniolo vuole solo il Milan. Sondaggio anche di Monchi, che però Zaniolo ha rifiutato ringraziando. O va a Milan o resta alla Roma. Bisogna capire se resta a Roma come resta.”

Tuttavia per il Milan c’è un limite di tempo, che non consiste solo nella fine del calciomercato, proprio come ha specificato Enrico de Lellis: “Mi aspetto delle novità entro 48/72 ore. Non riesco ad andare oltre. E’ impossibile che la Roma ceda Zaniolo Lunedi, con 24 ore dalla chiusura del mercato e il sostituto da trovare.”