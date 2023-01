Juventus, manovra stipendi: la decisione della Procura Federale

Juventus, dopo la penalizzazione di 15 punti per le plusvalenze c’è la decisione della Procura Federale sulla “manovra stipendi”.

La penalizzazione di 15 punti in classifica della Juventus ha causato uno scossone alla classifica di Serie A, procurando un evidente vantaggio alla Roma nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Il quarto posto durante la sosta per i Mondiali sembrava molto difficile da raggiungere.

E già c’erano le prime critiche nei confronti di José Mourinho. I risultati di queste ultime giornate e il -15 alla squadra allenata da Allegri hanno ribaltato la situazione. La strada è ancora lunga, ma c’è maggiore ottimismo.

Nel frattempo tra l’altro la Juventus potrebbe vedere addirittura aumentare la penalizzazione. Oltre a quella relativa al processo sulle plusvalenze, in ballo c’è anche la “manovra stipendi”. Secondo quanto riferito dall’Ansa, sarebbe stata presentata oggi la richiesta di proroga di quaranta giorni per questa inchiesta.

Se la richiesta di Chiné verrà accolta, la Procura Federale avrà la possibilità di allungare i tempi delle indagini. Quest’inchiesta è se possibile ancora più pesante per la Juventus che rischia una nuova penalizzazione e una multa che può essere quantificata da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto.

Juventus, le nuove tempistiche per la “manovra stipendi”

A questo punto i tempi si allungano e ci sarà da attendere ancora di più per capire se arriverà o meno il deferimento alla Juventus in merito a questa vicenda.

L’allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri è stato chiaro. Per la Juventus a parlare sarà solo il campo: i calciatori dovranno concentrarsi esclusivamente sul terreno di gioco, cercare di fare più punti possibile e non pensare a queste vicende extra. Anche perché il rischio di essere influenzati negativamente è alto.

Del resto fare tanti punti è importante per la Juventus per evitare guai ulteriori in classifica. Sui 15 punti di penalizzazione già comminati in classifica ci sarà da attendere per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni che la società ha già preannunciato. Ancora non sono state rese le motivazioni, attese entro lunedì.

Da lì inizieranno poi i trenta giorni di tempo per la presentazione del ricorso da parte della Juventus con il giudizio del Collegio di Garanzia. La penalizzazione sarà poi o confermata o annullata in toto.