Mourinho, 60 candeline a Roma: i luoghi di culto e dove festeggia

Mourinho, 60 anni e non sentirli: ecco dove festeggia il traguardo lo Special One. E per una sera, forse, il pensiero non sarà al Napoli di Spalletti

Sessant’anni. Un giorno speciale. Special anzi, come il soprannome che si porta appresso da una vita e che rende l’idea di quello che è. José Mourinho oggi taglia un traguardo importante a pochi giorni dalla sfida conto il Napoli capolista. Ma per stasera (forse) i pensieri non saranno al match contro la truppa guidata da Spalletti.

C’è da festeggiare e lo si farà con stile. Lo stesso stile che ha sempre accompagnato la carriera di un allenatore vincete che fortuna ha voluto – e che i Friekdin hanno voluto – adesso a Roma. Dove ha già messo il sigillo con la Conference lo scorso anno e dove spera di portare altri trofei ad una tifoseria che lo ama in maniera smisurata e che si è affidato completamente a lui nel corso di questo anno e mezzo. E che spera di averlo ancora come condottiero.

Mourinho, la festa e le passeggiate romane

E allora “avanti con la torta, stasera festeggia in un albergo romano con una ventina di persone tra familiari e amici” svela il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Che poi rende pubblici i luoghi dello Special, dalla casa a dove va a fare le sue passeggiate, all’interno dello speciale dedicato appunto ai 60anni di Mourinho.

Vive ai Parioli in una casa immersa tra Villa Borghese e Piazzale delle Belle Arti presa in affitto da Aquilani. Tre camere da letto e altrettanti bagni in un quartiere che lo lascia tranquillo e dove la sera gira liberamente. Mourinho si vede in giro a sorseggiare un drink oppure la sera, al ristorante, tra il quartiere Trieste e Africano.