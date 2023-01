Roma meglio del Milan e Zaniolo sotto attacco: “Punto interrogativo enorme”

Roma meglio del Milan e Zaniolo sotto attacco: la situazione che riguarda Nicolò è al centro delle attenzioni. Il calciomercato è in fermento

Da qui al 31 gennaio sarà un rincorrersi di notizie, di informazioni, di indiscrezioni, di quello che volete voi, sulla vicenda Zaniolo. Che intanto una decisione l’ha presa, quella di tirarsi fuori e di aspettare l’offerta del Milan, che è arrivata, ma che non ha soddisfatto in nessun modo Pinto.

Il nodo è tutto lì: la valutazione del giocatore come primo punto, il fatto che la Roma non abbia nessuna intenzione di cederlo senza essere sicura di non ritrovarselo la prossima estate di nuovo a Trigoria. Al momento è stato un muro contro muro: Pinto lo ha alzato e non intende indietreggiare di un millimetro.

Roma meglio del Milan, il pensiero di Sabatini

In tutto questo in molti commentano la decisione di Zaniolo di strappare. E lo ha fatto anche il giornalista Sandro Sabatini che ha parlato questa mattina a Radio Radio in diretta. Ecco il suo pensiero: “Il migliore progetto al momento è quello della Roma e non quello del Milan, parliamoci chiaro. Le maggiori disponibilità economiche sono tra i giallorossi. A Roma sai che squadra c’è mentre al Milan c’è un enorme punto interrogativo che riguarda Leao“.

Poi, Sabatini, ha continuato: “Forse in questo momento sulla carta il Milan ha una squadra al migliore al completo. Ma quando sono al completo? In generale non è che Zaniolo vada a migliorare, va a giocare. Ma se giocasse come lo abbiamo visto nelle ultime prestazioni con la Roma allora in questo momento farebbe difficoltà anche al Milan”. Questo il pensiero del giornalista di Mediaset che non le ha mandate di certo a dire a Zaniolo. Che comunque sembra essere davvero convinto della sua scelta.