Zaniolo, nuova offerta ufficiale: 30 milioni e non solo

Zaniolo, nuova offerta ufficiale ricevuta da Pinto: 30 milioni di euro sul piatto per il cartellino del 22 giallorosso. E non solo

La Roma ha ricevuto una nuova offerta ufficiale per Zaniolo. E non è quella del Milan, ma quella del Bournemouth: 30 milioni di euro, più bonus, più una percentuale sulla futura rivendita del 10%. I soldi adesso ci sono, sono quelli che chiedeva Pinto. E la trattativa potrebbe decollare in brevissimo tempo.

La notizia è stata riportata da Di Marzio con un tweet, che sicuramente fa venire la pelle d’oca al Milan che sta pensando seriamente di prendere Nicolò. Ma alle cifre proposte da Maldini non c’è possibilità nemmeno di sedersi ad un tavolo. A queste invece le cose possono cambiare in maniera anche veloce. A queste somme fino al momento, con aggiunta anche la percentuale della rivendita, nessuno ci era mai arrivato. Potrebbe essere la vera svolta per l’addio di Zaniolo. Saranno ore caldissime queste. Anche se secondo quanto filtra, il numero 22 della Roma non sarebbe così felice della destinazione.