Calciomercato Roma, Zaniolo-Bournemouth e speranza Milan ancora viva. Gli ultimi aggiornamenti legati al futuro del 22 di Mourinho.

Lo Special One, dopo la bella vittoria contro lo Spezia, ha cercato di fare chiarezza su quella he è divenuta una vera e propria telenovela, iniziata quasi improvvisamente e il cui finale, a quattro giorni dalla fine del calciomercato invernale, resta ancora tutto da scrivere. Con le magistrali e globalmente note qualità mediatiche, José aveva predetto meno di una settimana fa la presenza di Nicolò nella Capitale, alla luce di una serie di valutazioni da lui stesso condotte in diretta televisiva e in conferenza stampa.

Come ricorderete, Mourinho non ha mai nascosto la situazione e ha parlato con grande chiarezza circa la richiesta di Nicolò e gli accaduti verificatisi nei giorni immediatamente precedenti alla trasferta ligure, disertata dall’ex Inter dopo il ‘mal di pancia’ che lo aveva tenuto ai box in occasione di Roma-Fiorentina. Il punto più importante delle esternazioni del mister aveva riguardato l’assenza di un’offerta ritenuta degna della società, fino a quel momento non ancora giunta agli uffici di Trigoria.

Calciomercato Roma, Zaniolo-Bournemouth e spiraglio Milan: le ultime

Circa sette giorni dopo, diverse situazioni sembrano essere cambiate, senza però per questo sbloccare definitivamente una situazione che, ad oggi, sembra avere tutti i presupposti per convergere verso la su citata ‘profezia’ di José Mourinho. Eccezion fatta per l’offerta del Bournemouth, nessuna delle (nemmeno numerosissime) richieste per Zaniolo ha rispettato la veduta del club giallorosso.

Merita però di essere riportato quanto annunciato in questi minuti da Angelo Mangiante su Sky Sport, in una giornata che si sa poter essere molto importante alla luce dell’incontro tra Vigorelli e il club di Premier League appena nominato, seriamente interessatosi al 22. L’incontro tra le parti è durato tre ore e ad oggi sembra essere confermata la volontà di Zaniolo a dire di no.

L’offerta economica degli inglesi soddisfa le esigenze dell’entourage ma manca la convinzione circa il progetto: domani arriverà la decisione definitiva, con previsto incontro tra la Roma e Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo.