Calciomercato Roma, prezzo stracciato: anche Spalletti fuori dai giochi

Il calciomercato della Roma entra nel vivo in questa fase conclusiva, cambio di maglia a sorpresa e Spalletti viene beffato così.

Il futuro di Zaniolo resta un mistero e questo rischia di bloccare ancora di più il mercato in entrata della Roma. Tanto, troppo lavoro per Tiago Pinto che sta già cercando di trovare una sistemazione agli innumerevoli esuberi di questa rosa.

I principali indiziati da Mourinho per le cessioni sono ancora Vina, Shomurodov e Karsdorp, oltre ovviamente a Zaniolo. Per nessuno di loro ad oggi è ancora arrivata l’ufficialità di trasferimento, anche se Vina potrebbe essere il primo a lasciare la capitale.

Diverso è il discorso per Shomurodov, Karsdorp e Zaniolo per i quali non è stata ancora trovata la soluzione adatta. La Roma in un primo momento non sembrava intenzionata ad accettare per loro offerte di prestito senza la garanzia dell’obbligo di riscatto, ma nessuno ad oggi ha presentato un offerta che accontenti i vertici della società.

Per quanto riguarda il mercato in entrata invece qualcosa si è mosso ed anche il Napoli di Spalletti adesso si trova fuori dai giochi per il calciatore.

Calciomercato Roma, Spalletti fuori dai giochi: cambio maglia a sorpresa

Tra i vari profili seguiti dalla società capitolina spunta il nome di Azzedine Ounahi, stella del Marocco che in Qatar ha scritto la storia. Nessuna squadra africana era mai arrivata a giocarsi una semifinale di un mondiale, cosa che ha riempito d’orgoglio Ziyech e compagni che adesso sono riconosciuti come eroi in patria.

Tra le tante stelle di questa nazionale c’è proprio il nome di Azzedine Ounahi, centrocampista in forza all’Angers. Su di lui c’era l’interesse oltre che della Roma anche del Napoli, che sembrava avere fatto passi concreti per il suo acquisto per la prossima stagione.

Ne ha approfittato così il Marsiglia che si assicura le prestazioni di un giovane calciatore di talento per una cifra relativamente bassa, 10 milioni, quando nelle settimane si era parlato del doppio.

La notizia è stata riportata da Rmc Sport che ha riportato la conclusione dell’affare, dopo che è sfumato l’arrivo di Ilic dal Verona per la squadra di Tudor. Ancora una volta le italiane, in piena crisi economica, vengono beffate, ma questa volta vista la somma così irrisoria non può che esserci ancora più ramarico.