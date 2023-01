Calciomercato Roma, Canovi su Zaniolo: “Ho questa sensazione”

Calciomercato Roma, novità importanti per l’addio di Zaniolo: si prospetta uno scenario a sorpresa per il numero 22 giallorosso

La sessione invernale di calciomercato sta ormai per giungere al termine e Tiago Pinto sta lavorando senza sosta per cercare di accontentare le richieste di José Mourinho ma non solo. Dopo che Nicolò Zaniolo ha manifestato la voglia di lasciare Roma si lavora senza sosta non solo alla sua cessione, ma anche al nome del sostituto per il quale è stato individuato Hakim Ziyech.

In mattinata circolavano le indiscrezioni secondo le quali i Friedkin avrebbero chiuso le porte in faccia al numero 22, intimandogli di accettare l’offerta del Bournemouth in quanto per lui in questa società non ci sarebbe stato futuro. Una decisione forte della società, condivisa da gran parte della tifoseria che non ha certo gradito le scelte dell’attaccante.

In un primo momento si pensò che il suo passaggio al Milan si potesse concretizzare in breve tempo, tuttavia Maldini non ha fatto i conti con le casse della società visto che i rossoneri non possono permettersi i 25 milioni richiesti dalla Roma, adesso dunque per Zaniolo si prospetta uno scenario totalmente diverso da quanto aveva immaginato solo qualche giorno fa.

Calciomercato Roma, novità importanti in ottica Zaniolo

Nicolò Zaniolo nonostante la testa non si può non definire un calciatore di livello. A Roma qualcosa si è rotto ed anche le sue prestazioni ne hanno risentito, anche se i primi problemi sono emersi già dalla scorsa stagione. Analizzando i numeri del 22 nello scorso campionato infatti alla casella dei gol risultano appena due realizzazioni, cosa quasi inaccettabile per un attaccante della sua caratura.

Ad oggi la trattativa con il Milan si potrebbe definire completamente chiusa, soprattutto visto che i rossoneri non sono intenzionati a pareggiare l’offerta degli inglesi. Proprio riguardo Zaniolo è intervenuto ai microfoni di TVPLAY l’avvocato e agente Dario Canovi:

“Ho l’impressione che resterà a Roma, il club vuole darlo via anche in prestito, ma ci dev’essere l’obbligo. Il Milan e il Tottenham non sembrano disposti a spendere la cifra richiesta, altre big non ne vedo, quindi ho la sensazione che resterà a Roma”.

Canovi ha poi continuato parlando della possibilità che il giocatore finisca fuori rosa fino alla fine della stagione: “Non converrebbe alla Roma. Già in questo momento Zaniolo crede di valere più di quanto valga effettivamente e probabilmente anche la Roma lo valuta di più rispetto al valore effettivo. Ad oggi non lo ha dimostrato ed è una complicazione, lo dimostrano le offerte che arrivano, che sono da buon giocatore e non da campione”.