Dal Milan alla Roma: il graffio dell’ex, nuovo colpo di scena

Calciomercato Roma, gli intrighi con il Milan non terminano mai: nuovo coup de theatre che apre spiragli a sorpresa.

Si prospettano giorni infuocati in sede di calciomercato. Sono diverse, infatti, le indiscrezioni che continuano a calamitare in maniera sempre più spasmodica l’attenzione mediatica. La Roma, sotto questo punto di vista, si accinge a ricoprire un ruolo di nevralgica importanza.

I giallorossi sono infatti molto attivi sia sul fronte entrate che su quello legato alle uscite. Nel quartier generale dei capitolini il cartello “Lavori in corso” campeggia a caratteri cubitali. Una parte importante delle mosse future di Pinto dipende ovviamente dall’esito della telenovela Zaniolo. Il 22 della Roma, per il quale il Milan sembrerebbe essersi defilato in maniera definitiva, continua a far gola a diversi club della Premier. Dopo i sondaggi esplorativi effettuati dal Tottenham e l’offerta del Newcastle, infatti, in queste ore il Bournemouth ha alzato il pressing e spera di convincere Zaniolo a trasferirsi in Premier League. Lo scenario è da monitorare con estrema attenzione in quanto foriero di possibili sviluppi a stretto giro di posta.

Calciomercato Roma, tutti pazzi per Ziyech: anche il Real in corsa

Ad osservare con interesse l’evolvere della situazione Zaniolo è anche Ziyech, sul quale da tempo la Roma ha messo gli occhi. L’esterno offensivo del Chelsea è in cima alla lista dei desideri di Tiago Pinto, che ha già avuto dei contatti importanti con l’entourage del calciatore. Per sbloccare definitivamente l’operazione Ziyech, però, è indispensabile la partenza di Zaniolo.

Nel caso in cui il domino non dovesse sbloccarsi, il futuro dell’ex fantasista dell’Ajax potrebbe comunque essere lontano dal Chelsea. Sulle tracce del talentuoso marocchino (dotato di passaporto olandese) ha di nuovo messo gli occhi il Milan, ma non solo.

Secondo quanto riferito da fichajes.com, infatti, l’opzione Ziyech stuzzicherebbe e non poco anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che su consiglio di Ronaldo il fenomeno potrebbe prendere in considerazione l’acquisto del classe ’93. I Blancos potrebbero sfruttare la fase di stallo per piazzare l’affondo decisivo, anche se Ziyech non è considerato una prima scelta dalle Merengues. Nel caso in cui non dovesse essere trovato l’accordo per il rinnovo di Asensio, però, in estate si potrebbe profilare un’occasione a sorpresa…