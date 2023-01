Calciomercato Roma, Smalling tra rinnovo e cessione: cosa sta succedendo

Calciomercato Roma, futuro Smalling e dubbio rinnovo. Gli ultimi aggiornamenti su una delle questioni giallorosse più calde.

All’ombra del Colosseo uno degli scenari attenzionati con maggiore veemenza interessa certamente il futuro di Zaniolo, incrinatosi quasi improvvisamente e destinato a rappresentare il filo rosso di questi ultimi giorni di mercato, anche e soprattutto in vista della scadenza contrattuale nel 2024 e un rapporto con la piazza che, dopo questa situazione, non potrà più essere il medesimo.

Le settimane immediatamente precedenti alla ripresa del campionato lasciavano intendere come non ci sarebbero state grandi novità in casa Roma e, soprattutto, come i giallorossi avrebbero affrontato con maggiore attenzione soprattutto la questione Karsdorp, alla luce di quanto accaduto con Mourinho in quel di Reggio Emilia. Ad oggi, la posizione di Rick non è certamente chiarissima ma, dopo la questione Zaniolo, sembra aver perso quella posizione di preminenza da un punto di vista mediatico e non solo.

Calciomercato Roma, futuro Smalling e rinnovo: le ultime

In cima alla lista degli interessi di Tiago Pinto resta infatti il futuro di Nicolò, destinato ad essere stabilito nelle prossime ore. La Roma, dal proprio canto, spera che il giocatore si convinca ad accettare il Bournemouth, consapevole della poca convinzione del 22 verso il progetto ma al contempo della difficoltà di ricevere offerte che pareggino quella del club anglosassone.

Lasciando che sia il tempo a fare chiarezza e generare le giuste contromisure, riportiamo nuovi aggiornamenti su un’altra questione che, insieme a Karsdorp e Zaniolo, rappresenta una delle priorità degli addetti ai lavori in quel di Trigoria. Ci riferiamo chiaramente al futuro di Chris Smalling, Il centrale inglese vedrà il proprio contratto esaurirsi il 30 giugno e si trova in questo momento in una fase di valutazione, anche alla luce delle proposte che potrebbero giungergli per portarlo lontano dalla Capitale.

Ad oggi, non si segnala alcuna richiesta di cessione da parte dell’ex United ma il capitolo rinnovo non è stato ancora affrontato.