Calciomercato Roma, accordo da oltre 16 milioni: il domino premia Pinto

Calciomercato Roma, hanno già scelto il sostituto: il segnale di resa che fa volare Pinto. Il puzzle si sta per comporre.

Nelle ultime uscite ufficiali la Roma di José Mourinho ha ritrovato quella compattezza difensiva che era stata una delle cause più importanti del successo in Conference League dello scorso anno. Gli ottimi segnali lanciati dal pacchetto arretrato hanno fatto il paio con un atteggiamento globale assolutamente propositivo, lontano anni luce da quello remissivo con il quale la Roma aveva chiuso il 2022.

Con la chiusura della sessione invernale di calciomercato sempre più incombente, però, è chiaro che le indiscrezioni legati ai possibili affari ancora in essere si stanno prendendo le luci della ribalta. In attesa di conoscere con esattezza il futuro di Zaniolo, che continua a configurarsi come un rebus tutto da sciogliere, Tiago Pinto sta setacciando diverse piste. Oltre all’acquisto dell’eventuale erede del 22, infatti, il GM della Roma ha effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità di quel colpo in difesa con il quale completare il reparto. Con la situazione Kumbulla ancora in bilico, infatti, Mou potrebbe aver bisogno di un altro innesto per implementare la batteria di centrali.

Calciomercato Roma, accordo Eintracht-Pacho: via libera N’Dicka?

Uno dei nomi che stuzzica e non poco la fantasia dei capitolini è quello di Evan N’Dicka, legato all’Eintracht Francoforte da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato. Il centrale francese, per il quale il club tedesco ha già messo sul piatto una proposta di prolungamento, ha attirato su di sé le attenzioni di mezza Europa. Nella sola Serie A, ad esempio, il classe ’99 fa gola a Juventus, Napoli, Roma ed Inter.

Allargando lo sguardo agli altri campionati, impossibile non citare Barcellona, Psg, Arsenal e Tottenham, che direttamente od indirettamente si sono fatti vivi con l’entourage del calciatore.

L’Eintracht sta provando in tutti i modi a convincere N’Dicka a rinnovare il contratto. Tuttavia, stando a quanto riferito da Het Nieuwsblad, il club di Francoforte si è già portato avanti, chiudendo l’affare con il Royal Antwerp per l’acquisto di Willian Pacho. Nelle casse del club belga saranno versati 16 milioni più bonus, in quella che molti vedono come una trattativa imbastita dell’Eintracht per sopperire alla sempre più probabile partenza di N’Dicka.