Calciomercato Roma, svolta Zaniolo: c’è l’incontro col Bournemouth

Calciomercato Roma, svolta Zaniolo: pomeriggio fissato l’incontro col Bournemouth. Ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime ore.

Nuova puntata nell’ormai soap opera che vede protagonista Zaniolo. Che ieri ha chiuso al Bournemouth, ma da quando ha capito che il Milan non ha quelle possibilità economiche per prenderlo, avrebbe deciso di cambiare idea. Aprendo alla possibilità di andare in Inghilterra, in un club che ha messo sul piatto i soldi che Pinto chiede.

Sì, a quanto riportato da Il Messaggero Nicolò ha aperto agli inglesi. E questo pomeriggio l’agente Vigorelli incontrerà appunto la dirigenza della squadra che occupa la diciottesima posizione in Premier League per ascoltare l’offerta economica per il proprio assistito. E anche ovviamente il progetto che da quelle parti hanno in mente e che potrebbe portare anche Zaniolo ad accettare la destinazione. Una svolta, quasi inaspettata dopo la turbolenta giornata di ieri.

Calciomercato Roma, Zaniolo apre

Ma il problema per Zaniolo è grande. Perché potrebbe rimanere i prossimi sei mesi in naftalina, a guardare i compagni giocare. E poi c’è anche quel rapporto con i tifosi che ormai si è logorato dopo gli ultimi avvenimenti. Nessuno ha accettato la presa di posizione del numero 22 che si è tirato fuori dalla gara contro lo Spezia e che probabilmente, qualora dovesse rimanere alle dipendenze di Mourinho, il cambio lo vedrebbe poco.

Da questi pensieri che questa notte gli saranno venuti, l’apertura alla possibilità di andare in Premier a giocare. In una squadra che lotta per la retrocessione perché di altre offerte concrete non ne sono arrivate. Oppure sì, sono arrivate, ma che nemmeno si sono avvicinate a quelle che sono sempre state le intenzioni di Pinto: cederlo a titolo definitivo o in prestito ma con obbligo di riscatto per non ritrovarsi tra sei mesi, e ad un anno dalla scadenza di contratto, di nuovo punto e a capo. Insomma, una svolta. Che potrebbe anche avvicinare Ziyech alla Roma. Lui è il prescelto di Mou per il dopo Zaniolo.