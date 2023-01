Il Napoli salva la Juve: 30 milioni e addio immediato

Il Napoli salva la Juve: 30 milioni di euro e addio immediato. In questo modo arrivano i soldi per i bianconeri che possono tentare un affondo

Sì, sembra strano a dirsi ma è proprio così. Il Napoli salva la Juve. E ovviamente non parliamo del campionato ma del calciomercato. Perché dopo le cinque pere che la squadra di Spalletti ha regalato a quella di Allegri, come risarcimento quasi, gli azzurri hanno fatto fuori dalla corsa al centrocampista un club inglese, che ha deciso di tuffarsi a capofitto nell’elemento che adesso è a disposizione della società bianconera.

Facciamo un passo indietro e andiamo per gradi: dopo il Mondiale uno dei giocatori che ha maggiormente catturato l’attenzione dei club europei è stato Ounahi, centrocampista del Marocco che con la sua Nazionale ha chiuso al quarto posto. Il mediano dell’Angers, elogiato pubblicamente anche da José Mourinho, è entrato principalmente nel mirino del Leeds e del Napoli. Il club inglese era disposto a prenderlo subito, così come gli azzurri che, però, non hanno in questo momento degli slot liberi per degli extracomunitari e allora lo avrebbero bloccato lasciandolo per altri sei mesi nel club di Ligue 1 che lotta per la salvezza. E questo probabilmente ha fatto la differenza.

Il Napoli salva la Juve, 30 milioni per McKennie

Secondo 90min.com infatti, appena i Whites hanno capito che di possibilità di prendere Ounahi ce n’erano poche, hanno deciso di virare tutto sull’americano della Juventus McKennie che, nonostante sia utilizzato da Allegri con una certa regolarità, i bianconeri manderebbero via volentieri per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

La richiesta iniziale della Juve è stata di 35, ma a 28 milioni più altri due di bonus l’operazione si potrebbe chiudere anche in maniera veloce. Così per Allegri ci sarebbero i soldi in cassa anche per cercare di prendere quell’elemento che potrebbe andare a sostituire, nello scacchiere del livornese, il buco che lascerà il giocatore a stelle e strisce. Sì, perché McKennie, soprattutto in questa seconda parte di stagione dopo il ritorno dal Mondiale, è stato impiegato come quinto a destra, un ruolo che anche Fresneda, il 18enne del Valladolid che intriga a molti, potrebbe ricoprire. Lui si prende a 15 milioni di euro, ma ci sono Arsenal e Borussia pronte a dare battaglia. Ma questi soldi in arrivo potrebbero aiutare i bianconeri. Sì, c’è l’aiuto, evidente, del Napoli.