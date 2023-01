Probabili formazioni Napoli-Roma: Mourinho ha scelto l’anti-Kvaratskhelia

Probabili formazioni Napoli-Roma: le scelte di Mourinho e Spalletti in vista del big match che si terrà allo stadio Maradona

La Roma è chiamata a dare continuità a quanto di buono visto in questa ripresa di campionato. Gli uomini di Mourinho hanno dimostrato solidità e carattere, qualità attraverso le quali la squadra è riuscita a riaprire il discorso Champions League, anche grazie ai quindici punti di penalità inflitti alla Juventus.

All’andata il Napoli si impose per 0-1 all’Olimpico, ma in quell’occasione i giallorossi nonostante la sconfitta giocarono una buona partita decisa soltanto da un super goal di Osimhen. Anche in questa giornata, così come contro lo Spezia, non sarà disponibile Nicolò Zaniolo, che ha scelto di rinunciare alla convocazione in vista della sua cessione.

Il Napoli fino ad oggi si è dimostrato una vera e propria corazzata, non a caso gli azzurri furono l’ultima squadra europea a rimanere imbattuta, fino alla sconfitta con l’Inter dello scorso 4 gennaio. Ecco le scelte di entrambi gli allenatori per questa sfida.

Probabili formazioni Napoli-Roma, le scelte di Mourinho e Spalletti

Il big match tra Napoli e Roma è in programma domenica allo stadio Maradona alle 20:45 e sarà trasmesso in streaming dalla piattaforma Dazn e sarà dunque visibile sia in tv che dall’app. Pochi dubbi per Mourinho che è chiamato a sopperire l’assenza del possibile partente Zaniolo e di Celik, mentre Spalletti può contare su tutti i nomi a sua disposizione, ecco le possibili scelte degli allenatori:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti. A disposizione: Gollini, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Bereszynski, Olivera, Demme, Gaetano, Ndombele, Zedadka, Zerbin, Politano, Lozano, Raspadori, Simeone.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini; Dybala, Abraham. All. Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Spinazzola, Kumbulla, Vina, Camara, Tahirovic, Volpato, Bove, Belotti, Solbakken.

Poche, pochissime soprese da entrambe le parti, con Spalletti che si può permettere di schierare i titolarissimi in vista di questa sfida, mentre Mourinho si affida al tridente Dybala Abraham Pellegrini con Zalewsky ed El Shaarawy sulle fasce. L’unico dubbio per l’allenatore è proprio il Faraone, che pare essere in ballottaggio con Spinazzola.

Dalle parti di Kvaratskhelia giocherà quasi certamente Zalewski, che avrà il compito insieme a Mancini di contenere le folate offensivo di uno dei protoganosti del trionfale girone d’andata del Napoli. A meno di sorprese: Mourinho sa sempre come stupire.