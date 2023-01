Calciomercato Roma, proposto a Pinto: colpo low cost

Il general manager della Roma ha ricevuto il curriculum di un giocatore che potrebbe trasformarsi in un colpo in questo calciomercato

La Roma è sempre alla ricerca di possibili profili per il calciomercato. Se questi sono a basso costo, poi, è ancora meglio vista la tagliola della Uefa proprio sulle trattative. I paletti dell’organo calcistico europeo non permettono ai giallorossi di muoversi come vorrebbero e Tiago Pinto è ormai costretto a vedere la finestra invernale scivolare via.

I reparti da migliorare sono diversi. In primis c’è l’attacco dove Nicolò Zaniolo lascia un buco non indifferente che va colmato. Nonostante il giocatore rischi di non partire, è difficile pensare a un suo reinserimento in rosa. Per questo motivo, Mourinho si ritroverebbe comunque senza uno dei suoi alfieri. Per rimpiazzarlo, però, è necessario che il numero 22 lasci al Capitale, ma nelle ultime ore sembra che questa possibilità non ci sia.

Un altro reparto da rinforzare è la difesa. I difensori centrali in rosa sono solo 4, con Kumbulla che ha giocato solo una manciata di minuti in Serie A. Un nuovo arrivo per le retrovie sarebbe un toccasana e per questo Pinto sta lavorando in questo senso. I profili che interessano fino ad ora sono principalmente in scadenza di contratto, come Evan Ndicka, ma sulla scrivania di Trigoria del portoghese è arrivata una proposta.

Calciomercato Roma, Doekhi proposto a Pinto

Pinto potrebbe prenderla in considerazione anche in vista di una possibile partenza di Smalling. il centrale inglese, infatti, potrebbe lasciare la Capitale visto che il suo contratto è in scadenza e fino ad ora non è stato ancora rinnovato. Il timore è che si ripeta l’affare Mkhitaryan, andato all’Inter a zero.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, a Tiago Pinto è stato proposto Danilho Doekhi, difensore di 24 anni in forza all’Union Berlino. Il difensore di 24 anni, ha un costo piuttosto basso: circa 5 i milioni che servono per il suo cartellino con il contratto con il club di Bundesliga che scade nel 2025. Un possibile colpo low cost per la Roma, che è alla ricerca di un centrale per completare il reparto arretrato.