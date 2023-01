Intreccio Leao-Kvaratskhelia: fiato sospeso per Juve e Roma, salta tutto

Il Psg vuole puntellare il reparto offensivo con un acquisto mirato in grado di innalzare il tasso di pericolosità della compagine in transalpina.

La sessione invernale di calciomercato sta per volgere al termine, con la Roma di Tiago Pinto che vuole capitalizzare quelle occasioni che potrebbero materializzarsi da un momento all’altro, sia in entrata che in uscita. La fine burrascosa della telenovela Zaniolo ha inevitabilmente ribaltato i programmi degli uomini mercato giallorossi, ora costretti a varare piani alternativi.

Con il numero 22 – come rivelato dallo stesso José Mourinho nella conferenza stampa di presentazione alla sfida con il Napoli – si è giunti alla rottura totale. Dopo aver esternato il desiderio di cambiare aria, Zaniolo ha rispedito al mittente le avances del Bournemouth che di fatto era riuscito a trovare un accordo di massima con la Roma. Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, il tuttocampista giallorosso resterà nella Capitale. Dalla Francia qualche settimana era trapelata l’indiscrezione – non confermata – secondo cui anche il Psg avesse effettuato dei sondati esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. In realtà i transalpini vorrebbero affondare il colpo per Skriniar e destinare parte del proprio tesoretto in estate all’acquisto di un super attaccante con cui soddisfare le richieste di Galtier.

Da Leao a Zaha: filo diretto tra le big di Serie A, Juve e Roma coinvolte

Sotto questo punto di vista occhio alla possibile irruzione del Psg sul fronte Leao. L’attaccante portoghese non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan in scadenza nel 2024 e nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante, come riportato da goal.com, potrebbe fare le valigie. Il profilo del fuoriclasse lusitano stuzzica e non poco il Psg ma non è l’unico presente nel dossier di Campo, che potrebbe prendere in considerazione anche un ipotetico blitz per Kvaratskhelia, autore di una stagione da urlo con il Napoli.

Dall’Inghilterra alcuni spifferi avevano ipotizzato offerte da oltre 100 milioni di euro provenienti dai top club di Premier League. Il Napoli considera assolutamente incedibile il georgiano, leader tecnico dello scacchiere tattico di Luciano Spalletti che tanto bene sta facendo nel corso di questa stagione.

Da non trascurare poi le candidature di Zaha e Pulisic, due nomi accostati con una certa insistenza a Roma e Juventus. Per lo statunitense del Chelsea anche il Milan aveva in realtà mosso dei passi concreti, prima che le richieste dei Blues facessero saltare il banco. Il Psg valuta questi ed altri nomi: club di Serie A avvisati.