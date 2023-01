Calciomercato, Milan e Roma bruciate: effetto domino da 50 milioni

Calciomercato, la Roma ed il Milan rischiano il sorpasso negli ultimi giorni di gennaio. Effetto domino travolgente, firma da oltre 50 milioni.

Gli ultimi quattro giorni di gennaio sono quelli che ci porteranno alla chiusura della finestra di calciomercato invernale. La Serie A ha superato il giro di boa stagionale, domani la Roma sarà ospite del Napoli capolista allo stadio Maradona. Il Milan dal canto suo vuole rialzare la testa dopo le ultime sconfitte dolorose per la truppa di Stefano Pioli. Le due squadre sono state protagoniste di un intreccio di mercato avvincente nei giorni scorsi.

Il nome sul tavolo dei due club è stato quello di Nicolò Zaniolo, il Milan è stato in corsa negli ultimi giorni dopo la rottura sancita tra il jolly offensivo e la Roma. Ma Paolo Maldini non ha potuto affondare il colpo, non è stato concesso extra budget al direttore tecnico rossonero dalla proprietà statunitense. Un altro nome presente sul taccuino di entrambi i club di Serie A è quello del fantasista Hakim Ziyech, in rotta d’uscita dal Chelsea. I rossoneri avevano tentato di ingaggiarlo già dalla scorsa estate, mentre per la Roma era tornato di stretta attualità come prima ipotesi in caso d’addio a Nicolò Zaniolo.

Calciomercato, Milan e Roma sorpassate: l’Everton ha il tesoretto per Ziyech

Ora il futuro del marocchino, protagonista in Qatar, sembra destinato a proseguire in Premier League. C’è un affare nel campionato inglese che può aprire le porte al passaggio del fantasista in forza al Chelsea verso l’Everton. Decisiva l’operazione conclusa con il Newcastle.

Secondo quanto riporta il sito Goal.com, i Magpies hanno chiuso il colpo Anthony Gordon dall’Everton. Il classe 2001 sosterrà le visite mediche in questo fine settimana, garantendo un cospicuo tesoretto alla società di Liverpool. Le Toffes incasserano oltre 50 milioni di euro dall’operazione Gordon e possono bussare subito alla porta del Chelsea proprio per Hakim Ziyech. Il Milan e la Roma, che non hanno trovato la quadra per l’operazione Zaniolo, rischiano così si restare a bocca asciutta.