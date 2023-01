Calciomercato Roma, non solo Zaniolo o Karsdorp: arrivano importanti indicazioni sul futuro anche di José Mourinho. A seguire l’annuncio.

Questi ultimi giorni di gennaio si sono rivelati più importanti del previsto, contraddistinti da una serie di eventi che in pochi, a inizio mese, si aspettavano di dover affrontare. Già da fine 2022 c’era la consapevolezza che ai piani alti di Trigoria si sarebbe dovuta affrontare la questione Karsdorp, condita poi dall’esigenza di Pinto e colleghi di trovare delle felici soluzioni anche per altri elementi.

Il riferimento è ovviamente ai diversi giocatori non in grado fino a questo momento di ritagliarsi il giusto spazio e appartenenti dunque ad un corpo di giocatori da allontanare, per motivi diversi. Fatta eccezione per Rick, non si sono verificate spiacevoli frizioni quanto, piuttosto, si è assistito alla consapevolezza di dover limare una rosa registrante profili non più utili alla causa di Mou. Lo stesso allenatore, nella conferenza stampa odierna, ha parlato di tale vicenda, soffermandosi soprattutto sullo scenario Shomurodov.

Calciomercato Roma, futuro Mourinho e annuncio in conferenza

Encomiata la deontologia dell’uzbeko, il tecnico ha lasciato intendere come l’esperienza ligure potrà garantire crescita e fiducia all’ex Genoa, oltre che ad un piccolo introito nelle casse giallorosse. In attesa di comprendere quelle che saranno poi le eventuali sorprese finali, Mourinho ha poi affrontato anche un altro tema delicato, relativo al proprio futuro.

Fatta chiarezza su Karsdorp e sullo stesso Zaniolo, questo l’annuncio di José legato ad una sua permanenza a Roma, con commento anche relativo alle voci che lo avrebbero accostato alla Premier League e al romantico richiamo del Chelsea. Sul campionato inglese, in relazione all’offerta del Bournemouth per il 22, ha così parlato, introducendo poi il sugo del discorso. “La differenza con la Premier League inizia con i diritti tv. E se poi pensiamo che la squadra che gioca la finale di Championship prende di più di quella che vince la Champions League abbiamo detto tutto”.

“Non lo so. Qualche giornale inglese lo ha scritto e qualcuno di voi lo ha ripreso. Non ho capito bene perché qualcuno dice che Mourinho vuole la Premier o la Premier vuole Mourinho. José non vuole nulla, sono sempre stato tranquillo al mio posto, quello che succede succede. Voglio vivere giorno dopo giorno. Quando la società deciderà che sia ora di parlare con me sul futuro, sono qui. Dormo praticamente qui, sono sempre qui. Non sono a mio agio a parlare di queste cose con voi. Io sono qui e penso alla Roma, non penso al mio futuro”