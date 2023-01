Calciomercato Roma, l’addio di Mourinho prende quota: danno i numeri

Calciomercato Roma, addio Mourinho e richiamo fascinoso dalla Premier League. Lo scenario ‘parla’ chiaro, ecco cosa sta succedendo.

In casa giallorossa si sta vivendo un momento certamente non poco ricco di eventi ed emozioni, legate certamente al percorso di miglioramento che sembrerebbe essere stato catalizzato dall’inizio del 2023 ma certamente destinate a risentire di una serie di eventi che stanno stimolando con una certa veemenza l’attenzione mediatica e degli addetti ai lavori in quel di Trigoria.

Come più volte sottolineato, le parole di Tiago Pinto a metà gennaio sembravano sottintendere la consapevolezza di non potersi aspettare molto dal calciomercato, soprattutto su quel fronte in entrata che, un po’ da sempre, risulta legato ai giochi di incastri tra cessioni e vendite. Il filo rosso, aveva lasciato intendere il gm, sarebbe rimasto quello del rispetto della su citata osmosi, consapevolmente dei limiti imposti dal FPF e dalle ormai ben note difficoltà nell’operare nel mese di gennaio.

La reazione di José è cosa nota a tutti, con quell’ellissi di commento alle parole del connazionale che lasciavano intendere una certa consapevolezza di avere bisogno di qualcosa in più. Esternazioni successive e buoni risultati in campo hanno poi portato in secondo piano uno scenario riassunto da molti come ‘dialettica’ tra Pinto e Mourinho che sembra però ormai appartenere al passato.

Calciomercato Roma, il fascino della Premier e richiamo Chelsea: ritorno per Mourinho?

Una delle questioni più calde riguarda infatti attualmente il futuro di Nicolò Zaniolo, protagonista di un atteggiamento puerile e lungi da una deontologia che in molti si attendevano da parte sua, anche alla luce dell’atteggiamento di egida assicurato al calciatore in questi anni giallorossi, soprattutto nei momenti più difficili.

Sul suo futuro e la posizione presa dal 22 si è espresso José Mourinho che, in occasione della conferenza alla vigilia di Napoli-Roma, ha parlato anche delle voci c he interessano la sua stessa posizione. Le diverse dinamiche di questi giorni non fanno infatti dimenticare l’importanza di José all’interno di un progetto che, come si è detto in passato, lui stesso credeva poter essere in questa fase in uno status più avanzato.

Ciò ha certamente contribuito a far circolare non poche voci circa un addio che a Roma si è iniziato a temere già dopo le novità interne alle Federazioni di Portogallo e Brasile. Gli ultimi rumors avevano poi parlato del suggestivo richiamo del Chelsea, club al quale il portoghese ha dato tanto e il cui fascino, temono i tifosi, può avere una certa ingerenza sulle sue future scelte. Ribadendo la chiarezza fatta dallo stesso tecnico quest’oggi, riportiamo qui un dato molto chiaro.

Le quote Betfair valutano infatti a 17 una puntata su un’eventuale concretizzazione di tale scenario. Solo numeri, per carità, ma che restituiscono al momento la consapevolezza che lo scenario sembrerebbe esistere ma il cui epilogo, ad oggi, resta ancora lontano dalla sua definitiva delineazione.