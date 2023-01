Calciomercato Roma, addio dopo meno di due anni. Ha svolto le visite mediche, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Questi ultimi giorni di mercato si stanno rivelando ricchi di eventi in casa giallorossa, laddove diverse questioni si sono abbattute e potrebbero avere un’ingerenza non delicata sui piani di Tiago Pinto e colleghi. Alla vigilia della sfida contro il Napoli, Mourinho è riuscito con le sue solite qualità a fare grande chiarezza su una serie di fattori, parlando di Zaniolo, Karsdorp e il suo stesso futuro.

Senza troppi giri di parole, José ha descritto chiaramente la ferma presa di posizione di Nicolò, lasciando intendere come il suo futuro sembri destinato a restare giallorosso anche dopo il primo febbraio. Il rapporto, inevitabilmente, non sarà però più lo stesso, alla luce del retroscena ‘denunciato’ dallo stesso Josè e che certamente non migliora la visione che si ha attualmente del ‘bambino d’oro’ nella Capitale.

Calciomercato Roma, visite mediche in corso per Shomurodov

Come detto, in conferenza Mourinho ha toccato con lucidità anche altri argomenti, lasciando aperto un margine di ricucitura con Rick Karsdorp dopo gli eventi dello scorso novembre ed esprimendosi anche sulla sua posizione attuale in quel di Trigoria. “Sono sempre qui” ha dichiarato, lasciando trapelare la consapevolezza di attendersi un incontro con i Friedkin per parlare del proprio futuro.

Tra i vari temi toccati, poi, si è discusso anche di Eldor Shomurodov, mai in grado di rispettare le aspettative e la spesa sostenuta meno di due anni fa e finalmente prossimo al lasciare la Capitale. Dell’uzbeko Mourinho ha parlato sottolineando la grande professionalità e serietà, evidenziando anche la comune necessità di vederlo giocare con continuità in una piazza diversa.

Il giocatore ha iniziato le visite mediche con lo Spezia circa un’ora fa ed è prossimo allo sposare la causa ligure, unendosi alla compagine di Gotti in prestito secco. L’operazione frutterà ai giallorossi un milione e mezzo di euro.