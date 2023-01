Calciomercato Roma, non parte per Napoli: visite mediche e addio. Pinto riesce a piazzare il colpo in uscita. Operazione ormai chiusa

Il colpo in uscita è cosa fatta. Ormai di dubbi non ce ne sono anche perché il giocatore non partirà per Napoli. Viaggerà invece in direzione opposta rispetto a quella della squadra di Mourinho. Lo attendono in Liguria, dove si sottoporrà alle visite mediche prima di mettere nero su bianco sul contratto.

Insomma, tutto fatto: Shomurodov nelle prossime ore diventerà ufficialmente un calciatore dello Spezia. Operazione chiusa in prestito oneroso e secco, senza obbligo di riscatto, a 1,5 milioni di euro secondo le informazioni che sono state appena riportate da Il Tempo. L’attaccante uzbeko, ormai ai margini da diverso tempo dal progetto tecnico di Mourinho, saluta la Capitale e cercherà di aiutare Gotti a centrare la salvezza.

Calciomercato Roma, Shomurodov rimane in Serie A

Si era parlato di un interesse del Lille per Shomurodov. Ma niente. Così come anche il Torino alla fine non è riuscito a chiudere l’operazione: a Juric serviva un attaccante ma poi le attenzioni dei granata si sono mosse su Ilic, che ieri sera è arrivato in Piemonte. Poco male per la Roma, che riesce in ogni caso a piazzare il colpo. Anche se il rischio di rivedere Shomurodov nei prossimi mesi a Roma c’è. Pinto ha deciso in questo caso di modificare le pretese, se avesse insistito per l’obbligo di riscatto non ci sarebbero state tante possibilità di chiudere l’affare.

Invece l’affare si è chiuso e Shomurodov almeno per i prossimi 6 mesi non si vedrà dalle parti di Trigoria. Lascia la Capitale senza grossi rimpianti né da una parte e nemmeno dall’altra. Con la speranza, per Pinto, che lo Spezia alla fine dell’anno se lo possa prendere in maniera definitiva.