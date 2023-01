Calciomercato Roma, telenovela finita: intesa ufficiale

Calciomercato Roma, l’accordo è stato raggiunto: firma ufficiale che suggella uno degli affari più movimentati della sessione invernale.

Sono state settimane intense nel quartier generale della Roma. Tiago Pinto ha avuto il suo bel da fare per provare a perfezionare quelle trattative dalle quali aspettarsi un interessante effetto domino.

A calamitare l’attenzione mediatica per diverse settimane è stata la questione riguardante Nicolò Zaniolo. Il 22 della Roma, dopo aver rispedito al mittente le avances del Bournemouth, dovrebbe restare nella Capitale. Il suo mancato addio cha stoppato sul nascere ogni possibilità di mettere le mani – ad esempio – su Hakim Ziyech – individuato da tempo come il rinforzo giusto con cui implementare la batteria di esterni offensivi. In queste settimane il GM della Roma è però stato impegnato anche in altri fronti. Oltre alla questione legata alle corsie esterne, infatti, i capitolini hanno effettuato dei sondaggi esplorativi anche per diversi centrocampisti. Il primo nome sulla lista continua ad essere quello di Davide Frattesi ma il Sassuolo non ha aperto alla cessione del suo gioiello a gennaio.

Calciomercato Roma, accordo ufficiale Ounahi-Marsiglia

Un altro profilo accostato – direttamente od indirettamente alla Roma – è stato quello di Ounahi, che aveva catalizzato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa. A spuntarla, alla fine, è stato il Marsiglia, che ha trovato l’accordo definitivo con l’Angers. Dopo i contatti dei giorni scorsi la trattativa si è subito surriscaldata, con l’OM che l’ha spuntata imbastendo l’affare a cifre relativamente contenute.

In Italia il nome di Ounahi era stato accostato – tra le altre – anche a Napoli ed Inter, che però avrebbero preferito posticipare la chiusura definitiva dell’affare in ottica estiva. Il Marsiglia, dunque, ha avuto vita relativamente facile nel fare irruzione nella trattativa e sbaragliare la concorrenza, sfruttando a proprio vantaggio la situazione di stallo. Con un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale l’OM ha annunciato l’acquisto di Ounahi, che dunque si aggregherà subito alla squadra mettendosi a disposizione di Igor Tudor.