Calciomercato Roma, Conte alza il pressing: l’effetto domino è immediato

Calciomercato Roma, Antonio Conte alza il pressing ed è pronto a chiudere l’operazione. L’effetto domino è immediato

Oggi in conferenza stampa José Mourinho ha parlato anche di Karsdorp. Il discorso praticamente è stato questo: decide l’olandese quando vuole rientrare in rosa. E basta poco. Adesso è fuori per qualche problema fisico, ma allenandosi bene, il giocatore, qualora dovesse rimanere anche dopo il 31 gennaio, potrebbe anche rivedere al campo a differenza di Zaniolo, che dopo le parole di oggi o trova sistemazione oppure si accomoderà in tribuna per il resto della stagione.

Ora, riuscendo a piazzare Karsdorp – che comunque rimane in ogni caso un esubero dentro la Roma – i giallorossi avrebbero bisogno di un innesto, a destra, per andare a completare la stagione. Domani a Napoli in quella zona del campo giocherà Zalewski, con Spinazzola a sinistra vista anche l’assenza per squalifica di Celik. Ma pensare di chiudere con il turco tutta l’annata potrebbe essere deleterio. Ecco perché nel corso di questi mesi, da quando c’è stata quella frattura contro il Sassuolo, si è parlato di qualche innesto a destra. Da Odriozola a Bellerin per esempio.

Calciomercato Roma, lo Sporting su Bellerin

Bene, parliamo di quest’ultimo, in uscita dal Barcellona, che è stato accostato anche alla Roma come vi abbiamo parlato. Secondo The Athletic ci sarebbe pronto il lo Sporting a tentare un assalto in queste ultime ore di calciomercato. E nel mezzo c’è sempre il Tottenham di Conte – che ha fatto un tentativo per Zaniolo – che chiudendo l’operazione Pedro Porro mettere in difficoltà i lusitani.

Lo Sporting in ogni caso sembra avere trovare la toppa per coprire il buco. Una toppa anche bella importante visto che Bellerin è comunque un buon elemento che ha dimostrato nel corso della sua carriera di poter giocare su buoni livelli. Una beffa per Pinto? No, assolutamente no. Ma probabilmente un obiettivo in meno se Karsdorp dovesse uscire negli ultimi due giorni. Ma anche questo è difficile.