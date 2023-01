Calciomercato Roma, Zaniolo apre al Bournemouth: le cose stanno così. Ecco le ultime su quello che potrebbe essere il futuro del numero 22 giallorosso

Dopo le parole di Mourinho che praticamente ha chiuso tutte le porte a quello che potrebbe essere un reintegro in squadra di Zaniolo, adesso Nicolò ci starebbe ripensando. Davanti a sei mesi di tribuna allora le cose cambiano, perché di possibilità di scendere in campo non ce ne sono più.

E allora eccola la bomba, lanciata da Sky, che svela che in queste ore il calciatore italiano starebbe cercando di informarsi meglio sul Bournemouth, l’unico club che ha messo sul piatto un’offerta per portarlo via da Roma in questa sessione di mercato. Non vedere il campo è difficile da accettare.

Non è arrivata ancora un’apertura, ma sarebbero ore di riflessione queste per Zaniolo che a quanto pare potrebbe pure dare il suo assenso all’addio. Un assenso che dalle parti di Trigoria prenderebbe assai volentieri. E magari, questo, potrebbe anche portare ad un assalto finale verso Ziyech, che Pinto ha messo nel mirino appunto per andare a sostituire il numero 22.

Calciomercato Roma, Zaniolo: le cose stanno così

La notizia è importante è sicuramente va data. Ma secondo quelle che sono le informazioni raccolte Asromalive.it, al momento un ripensamento non c’è stato. I tempi non sono maturi per questo possibile cambio di programma anche se la giornata di domani, forse, potrebbe portare a delle nuove valutazioni.

Al momento però la situazione non è cambiata rispetto a quella che vi abbiamo raccontato ieri e anche in tutta la giornata di oggi. Zaniolo non è convinto di questa destinazione inglese e non ha aperto. E nemmeno ci sta pensando. Per ora.