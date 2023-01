Calciomercato Roma, last minute Tottenham: “Zaniolo come Kulusevski”

Calciomercato Roma, last minute per il Tottenham che potrebbe tornare su Zaniolo: “Come Kulusevski”

Partiamo dalle cose che sono reali: ieri Zaniolo ha rifiutato l’offerta del Bournemouth scatenando l’ira della Roma e oggi il giocatore si è allenato in gruppo, insieme ai compagni. Ovviamente il mercato non è chiuso e ci potrebbero essere degli sviluppi nelle ultime 48 ore. Sviluppi difficili, ovviamente. E la sensazione è che Zaniolo rimarrà a Trigoria fino al termine della stagione.

Si è parlato in queste ultime settimane anche di un possibile interesse del Tottenham di Conte che però poi ha preso Dajnuma dal Villarreal chiudendo praticamente tutte le porte ad un assalto verso il numero 22 giallorosso. Ma non sembra essere dello stesso avviso l’ex presidente degli Spurs, Paul Robinson, che ha parlato a footballinsider in questi termini.

Calciomercato Roma, per Zaniolo possibile anche il Tottenham

Il collegamento è a quello che è successo lo scorso gennaio quando gli Spurs hanno preso negli ultimi giorni del mercato di gennaio due elementi della Juve: Kulusevski e Bentancur. “Zaniolo è assai simile a Maddison, anche se penso che il Leicester non venda nessuno adesso. Forse potrebbe essere il prossimo Kulusevski o Bentancur, un innesto dall’Italia nella finestra di gennaio”.

A Roma ci sperano ovviamente. Ci spera soprattutto Tiago Pinto che onestamente, in questo momento, farebbe carte false pur di cedere Zaniolo e magari prendere Ziyech, che è stato quello che il gm giallorosso ha messo nel mirino per rinforzare la squadra. Ma senza addio di Zaniolo di possibilità non ce ne stanno. E dopo la rottura di ieri Pinto farebbe a meno di andare allo scontro totale. Vedremo quello che succederà nelle prossime ore. Anche se come detto sarà difficile riuscire ad arrivare ad una soluzione. Peccato.