Roma, Mourinho via a giugno: c’è già la risposta

L’allenatore della Roma ha deciso il suo futuro dopo le avances di Portogallo e Brasile in seguito al Mondiale in Qatar

In questa seconda stagione sulla panchina della Roma, sembra che la permanenza di José Mourinho sia messa più volte in discussione. L’allenatore portoghese ha firmato un contratto di tre anni che lo lega al club giallorosso anche alla prossima e fino ad ora le sue intenzioni sono state abbastanza chiare: nella sua mente c’è solo il club della Capitale, che lo ha accolto come il grande allenatore che è.

Le prime voci di un suo possibile addio sono arrivate dopo il Mondiale in Qatar giocato a novembre e portato a casa da Dybala e compagni. In finale la Francia non è riuscita a resistere alla qualità dell’Argentina e si è arresa a Messi e alla Joya, che ha segnato nella lotteria dei rigori. Prima di questo risultato storico, Ci sono state alcune eliminazioni clamorose che hanno cambiato il volto di alcune Nazionali. Quelle che hanno risentito di più di tutte dell’eliminazione dal torneo sono state Brasile e Portogallo.

La Prima si è arresa a una Croazia mai doma, che è riuscita a imporsi sul campo da gioco e a portare a casa il risultato. La seconda, invece, è stata una delle vittime di prestigio insieme alla Spagna del Marocco arrivato quarto. Tutti e due gli allenatori sono saltati dopo la kermesse della Fifa e il primo obiettivo delle due Federazioni era proprio Mourinho, che ha rispedito al mittente i tentativi.

Roma, Mourinho vuole tornare al Chelsea

L’impossibilità di fare mercato in questa finestra di calciomercato ha sempre rappresentato un grande ostacolo per il portoghese. Il tecnico di Setubal avrebbe voluto rinforzare la rosa per raggiungere gli obiettivi prefissati. A causa dei paletti Uefa, però, la Roma ha le mani legate e se non venisse ceduto nessuno, allora gli acquisti sarebbero zero.

Come riporta il Daily Mail, José è frustrato da questa situazione e sta pensando di andarsene a giugno. Il suo obiettivo sarebbe quello di tornare al Chelsea per una terza parentesi e i suoi rappresentanti hanno confermato il suo interesse per un posto vacante nei Blues. Il club di Londra, però, ha già deciso di voler continuare con Graham Potter. Una scenario interessante, questo disegnato in Inghilterra, co lo Special One che però ha sempre dimostrato la sua voglia di rimanere nella Capitale