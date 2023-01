Zaniolo-Bournemouth: “Ma quali 5 milioni, l’offerta era questa”

Zaniolo-Bournemouth, ecco la vera offerta che è sarebbe arrivata al giocatore della Roma da parte del club inglese. “Ma quali 5 milioni”

Oggi Mourinho ha praticamente messo la parola fine alla storia d’amore che ha accompagnato la Roma e Zaniolo nel corso degli ultimi anni. Un amore sbocciato subito, coltivato durante il doppio infortunio che ha costretto Nicolò a stare fuori per molto tempo, e finito nel corso di questo mese di gennaio.

“Da un mese chiede di andare via” ha detto lo Special One in conferenza stampa. Ed è chiaro che adesso Zaniolo non giocherà più un minuto con la maglia giallorossa anche perché anche la piazza non potrà mai accettare un calciatore che avrebbe detto questo. Insomma, uno scontro totale, una frattura totale. Una di quelle che non sono risanabili in nessun modo.

Zaniolo-Bournemouth, “L’offerta era questa”

Ieri, inoltre, Zaniolo ha rifiutato l’offerta di Bournemouth: mandando su tutte le furie Pinto. Nicolò non è stato convinto dal progetto della squadra di Premier League, rifiutando, secondo alcune indiscrezioni, un ingaggio di 5 milioni di euro.

Ma così, almeno secondo quanto detto da Enrico Camelio durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY, non è. “Zaniolo non ha rifiutato 5 milioni di euro all’anno, ma in totale l’offerta era di 3 milioni di euro compresi i bonus”. Insomma, cifre diverse da quelle uscite che a quanto pare, ed è evidente, non hanno accontentato il giocatore.