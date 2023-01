Tutto deciso: Zidane e Benzema arrivano insieme

Benzema ha deciso di seguire il suo ex allenatore Zidane nella sua nuova avventura, tutto deciso per un’affare che ha dell’incredibile.

Karim Benzema è senza alcun dubbio uno dei migliori attaccanti del panorama internazionale. Uno dei giocatori più titolati del Real Madrid e della nazionale francese, la quale però resterà probabilmente uno dei suoi più grandi rimpianti.

L’attaccante del Real fu fatto fuori dal giro della nazionale a causa della sua complicità nel caso di estorsione a Valbuena, suo compagno di squadra in nazionale allora giocatore del Marsiglia. Questo episodio gli costò l’esclusione dalla nazionale francese che poi nel 2018 si laureò campione del mondo.

Questo però non lo ha mai scoraggiato, tanto da essersi inizialmente riguadagnato la chiamata per Qatar 2022, che però non è stata un’esperienza molto fortunata per lui, rimasto ai box a causa di un infortunio che non gli ha dato tregua.

C’è chi dice che in realtà il suo rapporto con Deschamps non sia mai migliorato e che lo abbia lasciato fuori sempre per le vicende legate al caso Valbuena, ma queste sono voci che ad oggi non hanno trovato nessun fondamento, anche se a seguito della competizione in Qatar è arrivato il suo addio definivo alla formazione transalpina, a seguito della quale a sorpresa potrebbe arrivare anche quello al Real.

Zidane e Benzema, clamoroso doppio colpo in entrata

Ormai da tanto, troppo tempo Zinedine Zidane si trova senza una panchina. Sembra incredibile visto quanto di buono fatto dall’allenatore francese alla guida dei blancos del Real Madrid, con i quali ha conquistato ben 3 Champions League di fila nei suoi primi 3 anni come allenatore.

Dopo tanti anni sembra arrivato finalmente il momento del suo ritorno, che potrebbe avvenire proprio a giugno. Su di lui c’è ormai da tempo l’interesse della Juventus, che sta sondando la possibilità di sostituire con lui Max Allegri, ma i bianconeri non sono gli unici interessati.

Su di lui c’è anche l’interesse del Real Madrid, con il quale Zidane è sempre rimasto in ottimi rapporti, oltre a Psg e Bayern Monaco. Non è chiaro il suo futuro, tuttavia secondo le ultime indiscrezioni pare che a prescindere dalla sua scelta l’attaccante Karim Benzema sia pronto a seguirlo, almeno secondo quanto riportato da “El Nacional”.

La Juventus dunque resta alla finestra e spera di poter rilanciare le sue ambizioni non solo in Serie A ma anche in Champions League, attraverso due profili di assoluta affidabilità.