Accordo prima di Napoli-Roma: annuncio imminente

Tra campo e mercato: il confronto del “Maradona” promette scintille. Intanto, ecco l’ultima indiscrezione prima del fischio d’inizio di Napoli-Roma.

Il fischio d’inizio di Napoli-Roma è sempre più vicino. La gara del “Maradona” segnerà l’epilogo di una ventesima giornata di Serie A che ha riservato non poche sorprese, con gli scivoloni di Milan e Juventus. A poche ore dalla chiusura ufficiale della campagna trasferimenti, però, sono ancora le possibili trattative ancora in essere a calamitare l’attenzione mediatica.

Ne sa qualcosa la Roma, con Tiago Pinto molto attento a capitalizzare eventuali occasioni last minute per rinforzare in modo ancor più importante l’organico a disposizione di José Mourinho. Anche il Napoli, però, ha sfruttato la finestra trasferimenti per sistemare dei reparti. E così dopo aver annunciato ufficialmente lo scambio di portieri con la Fiorentina, con il contestuale approdo all’ombra del Vesuvio di Gollini, gli “Azzurri” si preparano ad annunciare anche un altro colpo. Come riferito da RAI Sport, infatti, sarebbe sempre più vicino il rinnovo di Juan Jesus, che rinnoverà il proprio contratto con il Napoli per un’altra stagione. L’ex Roma apporrò la sua firma sul prolungamento di contratto in virtù del quale andrà a guadagnare 1,5 milioni più bonus a stagione.