Calciomercato Roma, l’addio ha già una data: Pinto la spunta così

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia possono creare spiragli a sorpresa per la Roma.

Tra i tanti reparti posti sotto la luce dei riflettori dalla Roma, il centrocampo ha ricoperto un ruolo di nevralgica importanza come filo conduttore dei dossier di Tiago Pinto, che ha continuato a scandagliare diverse piste alla ricerca della soluzione giusta.

Il rientro sempre più vicino di Gini Wijnaldum rappresenta chiaramente un’ottima notizia, anche se José Mourinho non si è sbilanciato in merito alla data esatta del ritorno in campo della mezzala olandese. Indipendentemente da questo, è chiaro che la Roma vuole implementare il reparto con innesti di qualità. Sono state soprattutto due le piste attenzione dal GM giallorosso, che ha seguito con interesse l’evolvere delle situazioni legate a Frattesi ed Aouar. Il Sassuolo, pur aprendo all’idea di inserire nell’affare eventuali contropartite tecniche, non è comunque venuto incontro all’offerta della Roma, che nel frattempo ha avviato sotto traccia contatti importanti per mettere le mani sul centrocampista del Lione.

Calciomercato Roma, “nessuna offerta per Aouar”: Pinto la spunta così

Legato al club francese da un contratto in scadenza nel 2023 che salvo clamorosi colpi di scena non sarà rinnovato, per Aouar si erano accesi i riflettori di diversi club in giro per l’Europa, pronti a darsi battaglia per mettere le mani sul play maker. L’algerino, ad esempio, era stato accostato con una certa insistenza al Betis Siviglia, pronto a soddisfare le richieste del Lione a stretto giro di posta. In realtà secondo quanto riferito da Telefoot fino a questo momento la compagine francese non avrebbe ancora ricevuto offerte concrete in tal senso.

Aouar dovrebbe restare al Lione fino al termine della stagione, quando poi sarà padrone del proprio destino. Uno scenario che sorride in maniera importante alla Roma, che sarebbe stata beffata da un blitz immediato nel mercato di gennaio. Stando così le cose, invece, i giallorossi potrebbero ritagliarsi un ruolo importante, continuando a lavorare ai fianchi dell’entourage del calciatore per trovare l’intesa in vista della prossima estate.