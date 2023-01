Calciomercato Roma, futuro Zaniolo: ritorno di fiamma Juventus

Calciomercato Roma, il futuro di Nicolò Zaniolo potrebbe essere a tinte bianconere dopo il ritorno di fiamma della Juventus.

Da osannato a criticato nel giro di pochi giorni. Il comportamento di Nicolò Zaniolo non è piaciuto ai tifosi. Si può essere liberi ovviamente di chiedere la cessione o di rifiutare un’offerta, ma i tifosi non gli hanno perdonato quello che secondo le parole di Mourinho e del club giallorosso è stato il rifiuto di rispondere alla convocazione per la partita contro lo Spezia.

La società guidata dai Friedkin si sarebbe aspettata un comportamento differente da parte del calciatore. Il club è stato al suo fianco nei momenti più difficili del doppio infortunio, e lo stesso vale con i tifosi.

Dopo avere creato una spaccatura così evidente e difficile da risanare, Zaniolo ha comunque preferito non accettare l’importante offerta economica del Bournemouth.

Tuttavia, dopo l’abbandono del Milan ed il rifiuto del giocatore al Bournemouth per Zaniolo c’è la possibilità di approdare alla Juventus.

Calciomercato Roma, il futuro di Zaniolo può essere alla Juventus

Cosa ne sarà di Nicolò Zaniolo? Il Milan era fortemente interessato, però i rossoneri non potevano permettersi di acquistarlo al prezzo richiesto dai giallorossi e la Roma non ha voluto accettare un’offerta ritenuta troppo bassa. Anche il Tottenham, che per primo aveva manifestato l’interesse sull’attaccante, alla fine non ha concretizzato la trattativa.

Una possibilità per Zaniolo potrebbe essere proprio la Juventus, ma a quali condizioni? Ormai è impossibile che la trattativa vada in porto a gennaio, almeno secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport che sgancia la bomba sul futuro del calciatore.

Zaniolo-Juventus si può fare, ma soltanto a giugno quando potrebbe riaffiorare l’interesse anche delle altre big italiane o straniere. Durante il calciomercato estivo il suo prezzo calerà ancora, complice il contratto sempre più vicino alla scadenza e potrebbe essere più abbordabile anche per Maldini che potrebbe riprovare ad ingaggiarlo.

Tuttavia se così dovesse andare a finire c’è il rischio che il numero 22 non scenda mai più in campo in questi 6 mesi in giallorosso, e questo potrebbe minare la sua condizione fisica. Anche secondo il giornalista Andrea Masala della Gazzetta dello Sport, accettare l’offerta della Premier League sarebbe stata scelta più saggia. Ancora c’è tempo…