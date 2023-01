Calciomercato Roma, blitz del Tottenham in extremis: 25 milioni

Calciomercato Roma, l’offerta del Tottenham non si è fatta attendere: blitz last minute, le cifre sul piatto.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Napoli-Roma. Gara importante per i giallorossi di José Mourinho, a caccia di conferme importanti dopo l’ultima striscia di risultati utili consecutivi. Al cospetto della capolista, però, servirà una prestazione praticamente perfetta. Nel quartier generale dei capitolini, intanto, a calamitare l’attenzione mediatica sono anche le voci riguardanti i possibili affari di calciomercato.

Il mancato approdo di Nicolò Zaniolo al Bournemouth ha contribuito ad accendere in modo ancor più importante il caso. Il numero 22 ha esternato la propria volontà di cambiare aria, ma alla fine ha deciso di non accettare l’offerta messa sul piatto dal club inglese. La reazione dei giallorossi non si è fatta attendere e potrebbe portare a dei provvedimenti importanti a stretto giro di posta. Intanto Pinto continua a scandagliare il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti con cui puntellare lo scacchiere tattico di Mou. Focus acceso soprattutto in difesa, reparto che potrebbe vedere degli scossoni importanti.

Calciomercato Roma, Tottenham su Hincapié: le ultime

Con il rinnovo di Smalling ancora da formalizzare – ma per il quale trapelano comunque segnali positivi – il sempre più probabile addio di Kumbulla potrebbe schiudere occasioni interessanti. Uno dei nomi accostati con maggiore insistenza ai giallorossi è quello di Evan N’Dicka, per il quale però la concorrenza è molto forte. Nei mesi scorsi la Roma ha effettuato dei sondaggi esplorativi anche per Piero Hincapié, reduce da almeno due stagioni esaltanti con la maglia del Bayer Leverkusen che ne hanno fatto lievitare in maniera esponenziale la valutazione.

Legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2026, Hincapié ha catalizzato l’interesse di molte squadre in giro per l’Europa. Tra queste è il Tottenham il club maggiormente interessato ad affondare il colpo già a gennaio, per regalare a Conte il rinforzo tanto atteso. Secondo quanto riferito dalla “Bild“, infatti, gli Spurs avrebbero già formalizzato un’offerta da 22 milioni di sterline (circa 25 milioni di euro) per provare a stringere i tempi ed anticipare la concorrenza. Ricordiamo che il Bayer non vorrebbe cedere il proprio pilastro ecuadoriano. Nel caso in cui arrivasse un ulteriore rilancio, però, la situazione potrebbe nuovamente cambiare.