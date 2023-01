Zaniolo-Milan e addio last minute: Pinto decisivo

Calciomercato Roma, addio Zaniolo e separazione in casa. Le ultime sul futuro del giallorosso e l’interesse ormai noto del Milan.

Le parole di José Mourinho nella conferenza stampa di ieri sono state nette quanto chiare. Come resocontatovi, il portoghese non a caso definito Special da più di una decade, ha palesato le sue solite grandi capacità mediatiche, risultando in piena gestione e consapevolezza delle diverse questioni che in questo momento potrebbero lenire la serenità in quel di Trigoria.

Ai piani alti del centro Fulvio Bernardini, gli addetti ai lavori sanno infatti molto bene di essere attesi da una serie di scelte in grado di avere una certa ingerenza sul futuro a medio e lungo termine di squadra e club. Diverse delle suddette posizioni da maturare interessano proprio quegli argomenti divenuti capisaldi della conferenza alla vigilia di Napoli-Roma, condotta con magistrale eleganza e capacità da José, espressosi sul futuro di Smalling ma anche sulla propria posizione, mandando un chiaro segnale ai Friedkin e sciorinando l’amplio complesso di capacità manageriali che da anni lo rendono una delle figure più complete e importanti di questo mondo.

Calciomercato Roma, futuro Zaniolo e Milan sullo sfondo: le ultime

Special One, non a caso, come detto sopra. Una specialità che potrebbe riflettersi anche nelle sue visioni profetizzanti e, in particolar modo, su quell’annuncio fatto dopo Spezia-Roma su Nicolò Zaniolo. Già la scorsa settimana la posizione del giocatore era chiarissima, così come quella di un club che aveva lasciato intendere di non voler scendere in alcun modo a compromessi.

A ridosso della conclusione del calciomercato invernale, il 22 sembra davvero destinato a rimanere nella Capitale, con tutte le conseguenze che ne derivano e che si potrebbero tranquillamente riassumere in quel ‘Purtroppo’ utilizzato da Mourinho in apertura della conferenza. Conseguenze che certamente riguardano lo stesso calciatore, da circa un mese, parole di Mou, anelante al non indossare una maglia sacra e onorabile come quella giallorossa.

In una fase densa di voci su Bournemouth, Milan e previsioni, non sfugga quanto riferito da La Gazzetta dello Sport. Zaniolo ha già iniziato ad allenarsi in un campo a parte in quel di Trigoria, insieme a Karsdorp (rispetto al quale Mourinho ha presentato uno spiraglio di avvicinamento quasi inatteso). La volontà, stando a quanto si legge, è quella di continuare così fino a scadenza contratto, nel 2024, con un Milan che resta però sullo sfondo e che sarebbe immediatamente pronta a riallacciare i contatti con Tiago Pinto. Purché quest’ultimo apra ad un prestito rispetto al quale ha palesato fino a qualche giorno fa una netta chiusura.