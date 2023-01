Calciomercato Roma, nuovo ribaltone: Pinto prende nota

Calciomercato Roma, salvo clamorosi colpi di scena non partirà in questi ultimi giorni della sessione invernale.

Nelle ultime uscite stagionali la Roma è riuscita a trovare quella continuità di rendimento anche in termini di solidità difensiva che José Mourinho chiedeva da tempo alla squadra. Con la sessione invernale di calciomercato ancora aperta, però, da capire se i giallorossi riusciranno a ritagliarsi un ruolo importante in queste ultime giornate di contrattazioni.

Pinto resta molto attivo sia sul fronte entrata che su quello uscite, ma è chiaro che la partenza di Zaniolo ha impresso una battuta d’arresto importante a possibili effetti domino. Allargando lo sguardo anche ad altri ruoli, però, il GM della Roma vuole cogliere anche sulle opportunità che potrebbero materializzarsi a stretto giro di posta. Un profilo che piace e non da poco tempo alla Roma è quello di N’Dicka, anche perché il contratto del francese in scadenza nel 2023, salvo clamorosi colpi di scena, non sarà rinnovato.

Calciomercato Roma, N’Dicka non lascia l’Eintracht a gennaio

Per il difensore francese classe ’99 dell’Eintracht Francoforte hanno effettuato sondaggi esplorativi diverse big in giro per l’Europa. Del resto N’Dicka è reduce da almeno un paio di stagioni importanti, che ne hanno sancito la definitiva consacrazione. L’Eintracht sta provando in tutti i modi a trovare la quadra con l’entourage del difensore, anche se la partita è ancora aperta. Roma, Inter, Juventus, Napoli, Barcellona, Arsenal e Tottenham sono sulle sue tracce, pronte ad affondare il colpo in estate.

In realtà si era vociferato di un possibile blitz anche nella sessione invernale di calciomercato. Come riferito da Frankfurter Rundschau, però, salvo clamorosi colpi di scena N’Dicka non dovrebbe lasciare l’Eintracht a gennaio. Uno scenario che potrebbe cambiare in maniera importante le carte in tavola per i club italiani, che a quel punto dovranno affrontare colpo su colpo eventuali acquirenti dall’Inghilterra e dalla Germania, pronti a darsi battaglia per mettere le mani sono dei prospetti più interessanti del suo ruolo.