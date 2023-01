Calciomercato Roma, intreccio Skriniar-Smalling: alternativa da 20 milioni

Calciomercato Roma, intreccio con l’Inter per l’eredità dello slovacco Skriniar. Oltre a Smalling spunta l’alternativa da 20 milioni di euro

Inter e Roma, oltre a battagliare per la zona Champions League in Serie A, possono essere protagoniste di un nuovo intreccio di calciomercato. In casa nerazzurra sembra tutto fatto per l’addio a Milan Skriniar, che è ad un passo dal diventare un nuovo difensore del PSG. Lo slovacco era uscito allo scoperto nelle scorse ore, ammettendo il suo futuro in Ligue 1. Come sostituto dell’ex Sampdoria si è parlato a più riprese di Chris Smalling. Mentre la squadra giallorossa ha chiuso il primo tempo in svantaggio in casa del Napoli, ecco gli ultimi dettagli di calciomercato.

Il difensore inglese è in scadenza di contratto con la Roma, e Giuseppe Marotta potrebbe tentare il terzo scippo a parametro zero. Dopo le operazioni che hanno visto Dzeko e Mkhitaryan vestire nerazzurro anche il centrale difensivo inglese sembra entrato nei radar dell’Inter. Ma spunta una nuova pista da attenzionare per l’eredità dello slovacco in casa Inter, l’alternativa arriva dal campionato francese ed il prezzo per la chiusura è stato già definito. Ecco tutti i dettagli sul maxi intreccio in difesa tra la squadra guidata da José Mourinho e quella di Simone Inzaghi.

Calciomercato Roma, non solo Smalling per il dopo Skriniar: alternativa in Ligue 1

Secondo quanto sottolineato da Calciomercato.it sul taccuino di Marotta è finito un altro difensore oltre a Chris Smalling. In attesa dell’appuntamento tra la Roma e l’entourage del numero 6, spunta la pista Djalò per il post Skriniar in casa Inter. Difensore classe 2000, il suo cartellino viene valutato tra i 15 ed i 20 milioni di euro.

Come sottolineato dal sito gli agenti del difensore del Lille sono già in Italia. L’entourage del 23enne sta chiudendo l’operazione Cabral, pronto a lasciare lo Sporting Lisbona per firmare con la Salernitana. Qualora l’addio a Milan Skriniar dovesse concretizzarsi negli ultimi giorni di gennaio l’Inter potrebbe tentare l’assalto a Djàlo. Il difensore portoghese è sul taccuino di Marotta, al pari di Chris Smalling. La speranza per i tifosi giallorossi è che l’inglese però possa trovare presto un accordo per il prolungamento contrattuale in casa Roma.