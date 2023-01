Roma, Pinto amaro su Zaniolo: “Soluzione arrivata”

Il posticipo della prima giornata di ritorno in Serie A vede la Roma scendere in campo allo stadio Maradona di Napoli. Ecco le parole di Tiago Pinto prima del match

Il general manager della Roma ha parlato come di consueto prima della gara dei giallorossi. Gara non semplice, tra poco la Roma scenderà allo stadio Maradona, per affrontare il Napoli capolista. Ecco le parole del general manager Tiago Pinto, intervenuto ai microfoni DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio.

Tiago Pinto pone l’accento sullo stallo legato al destino di Nicolò Zaniolo, attaccato nelle scorse ore da uno striscione in zona Colosseo. Il general manager portoghese è intervenuto ai microfoni DAZN, parlando della situazione del numero 22 giallorosso che ora rischia un futuro da separato in casa con la Roma. Le parole di Tiago Pinto: “Nicolò ha fatto una richiesta per andare via, noi insieme al procuratore abbiamo cercato in tutti i modi di trovare una soluzione e questa soluzione è arrivata. In questo momento Nicolò magari non è molto contento della soluzione.”

Roma, Tiago Pinto allo scoperto su Zaniolo prima del Napoli

Sul no di Zaniolo al Bournemouth: “Noi siamo tutti un po’ in difficoltà. La soluzione che abbiamo trovato era una soluzione alla richiesta del giocatore e come sapete io a gennaio ho detto che con tutti i paletti del FFP noi non siamo una società che può accettare il no di Zaniolo e prendere altri giocatori”

Pinto non chiude alla cessione last minute del jolly offensivo: “Siamo sempre costretti a rispettare i paletti, abbiamo 48 ore e vediamo che succede. È una situazione difficile per noi, la società e tutti.” Ancora il gm: “Gli interessi superiori della Roma vengono messi prima, io cerco di farlo ogni giorno e spero sia quello che pensino tutti per i tifosi, per la Roma e per la società che ha fatto tanto per il club e per ogni giocatore.“