Zaniolo sotto attacco, è successo in diretta tv: “Inaccettabile”

Non cessano le critiche per il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, questa volta però è successo tutto in diretta tv.

La stagione di Nicolò Zaniolo sembrava poter essere le migliori, questo sarebbe potuto essere l’anno della sua definitiva consacrazione, ma purtroppo per lui e per i tifosi della Roma così non è stato.

I numeri delle sue ultime stagioni in giallorosso parlano di un calciatore non in grado di esprimersi da top player, con soli due gol realizzati lo scorso campionato, l’ultimo in casa addirittura nel 2019.

Nonostante questo i supporter romanisti lo hanno sempre difeso, perché si possono criticare le sue scelte o il suo valore, ma mai l’impegno messo in campo dal primo all’ultimo minuto.

Purtroppo però la storia tra lui e la Roma è finita nel peggiore dei modi, tanto che nella notte alcuni tifosi esponenti del tifo organizzato hanno affisso uno striscione davanti al Colosseo, nel quale viene etichettato come traditore.

Non solo i tifosi hanno criticato l’atteggiamento del calciatore giallorosso e del suo entourage.

Zaniolo attaccato in diretta tv da Billy Costacurta: “Inaccettabile”

Non è certo un buon periodo per l’attaccante giallorosso Nicolò Zaniolo che non viene risparmiato dalle critiche non solo da quelli che ormai sono i suoi ex tifosi ma anche dalle varie figure del mondo dello sport.

Il ragazzo aveva tutto il diritto di chiedere la cessione, come deve avere giustamente la scelta su quello che potrebbe essere il suo futuro, tuttavia è ormai pensiero comune che le modalità in cui ciò è avvenuto sarebbero potute essere gestite meglio magari da entrambe le parti.

Per parlare di questa telenovela di mercato è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Billy Costacurta, grande ex proprio del Milan che non ha risparmiato il numero 22:

Credo che in un certo senso sia inaccettabile da parte di chi gli sta intorno e gli vuole bene spingerlo a fare certi passi perché vanno solo a danneggiare la sua carriera. Io trovo veramente senza spiegazione il comportamento di Zaniolo perché sta solo cercando di peggiorare la sua situazione e non capisco il perché debba farlo. Parliamo di un ragazzo del ’99 che ha subito infortuni importanti e che è ancora recuperabile”.