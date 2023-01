Calciomercato Roma, scambio last minute con la Juventus

Calciomercato Roma, ultimi giorni di trattative frenetiche per i giallorossi. La Juve ci ha provato con lo scambio. Pinto ha già risposto

Ultimi giorni di trattative frenetiche per la Roma. Che non guarda solamente alla possibile uscita di Zaniolo, ma che spera probabilmente anche di piazzare Karsdorp. Rispetto a quanto detto per Nicolò comunque, Mourinho per l’olandese ha usato termini e modi diversi nell conferenza stampa di sabato scorso: “Rientra quando vuole lui” ha spiegato lo Special, tenendo le porte aperte ad un reintegro.

Ma questo ovviamente non frena quella che è sempre stata l’idea di Pinto nel corso di queste ultime settimane: vale a dire cedere il giocatore anche se pure in questo caso, così come per Zaniolo, i vincoli del gm sono belli importanti. No all’addio in prestito con obbligo di riscatto, ma solamente a titolo definitivo. O in prestito sì ma con obbligo alla fine della stagione di prendere il cartellino del giocatore. Una formula dalle quale non si prescinde, soprattutto dopo che Pinto lo ha fatto per Shomurodov.

Calciomercato Roma, De Sciglio per Karsdorp: la risposta di Pinto

Sin dall’inizio una delle squadre che è sembrata davvero interessata a Karsdorp è stata la Juventus. Che nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Il Tempo, ci avrebbe riprovato, mettendo sul piatto anche il cartellino di De Sciglio per uno scambio che Pinto non ha preso minimamente in considerazione. Come detto il gm non cerca sostituti, ma solamente soldi che possono aiutare le casse giallorosse.

Anche perché il difensore la Roma, e anche a sorpresa, lo ha preso in questa sessione di mercato e quindi di altri innesti in quel reparto non ne servono. Si cercherà quindi una soluzione last minute per Karsdorp e qualora non ci riuscisse, allora rimangono anche le possibilità di vederlo in campo ancora con la maglia giallorossa addosso.