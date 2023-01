Calciomercato Roma, accordo trovato: arriva l'ex Real Madrid

Calciomercato Roma, accordo a sorpresa per Tiago Pinto agli sgoccioli della finestra di riparazione. In arrivo l’ex Real Madrid: ecco i dettagli

La Roma è uscita sconfitta di misura dal campo del Napoli capolista. La squadra di Luciano Spalletti ha fatto un altro passo in avanti verso la conquista del titolo, mentre quella giallorossa ha sfoderato una prestazione di livello, macchiata da qualche sbavatura difensiva di troppo. In vista delle ultime ore del calciomercato invernale c’è una grossa sorpresa per il general manager Tiago Pinto. Accordo trovato e nuovo rinforzo in arrivo: c’è l’ex Real Madrid per José Mourinho.

Non solo la vicenda intorno al futuro di Nicolò Zaniolo tiene banco in casa Roma. La squadra di José Mourinho è uscita sconfitta ma a testa alta dallo stadio Maradona di Napoli. Lo Special One ha sottolineato quanto la prestazione giallorossa sia da salvare in vista della lotta alla zona Champions League in Serie A, mentre su un binario parallelo si muovono le ultime manovre di Tiago Pinto. Il general manager è riuscito a trovare l’accordo per un colpo a sorpresa in entrata. Un ex difensore del Real Madrid è in arrivo per rinforzare la squadra di José Mourinho.

Calciomercato Roma, accordo trovato con il Leeds: arriva Diego Llorente

La Roma tornerà in campo mercoledì sera allo stadio Olimpico, per affrontare la Cremonese nei quarti di finale della Coppa Italia. Ventiquattro ore prima ci sarà la chiusura della sessione invernale di calciomercato e Tiago Pinto mette a segno un nuovo colpo in entrata a sorpresa. Accordo totale con il Leeds per il passaggio di Diego Llorente in giallorosso.

La Roma si assicura le prestazioni del terzino spagnolo, in arrivo dal Leeds. L’accordo tra le parti è totale, la firma sul contratto arriverà a stretto giro di posta. Il terzino è nato a Madrid nel 1993, dopo aver fatto tutta la trafila tra le giovanili del Real, compreso l’esordio in prima squadra – in Spagna ha giocato con Rayo Vallecano, Malaga e Real Sociedad. Dal 2020 è in forza al Leeds, ora ci sarà la Roma nel suo futuro. L’arrivo dello spagnolo può facilitare l’uscita di Matias Vina, pronto a raggiungere la Premier League al Bournemouth.