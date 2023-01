Calciomercato Roma, addio Zaniolo con lo scambio: fa tutto Mendes

Calciomercato Roma, fari accesi sul futuro di Nicolò Zaniolo. Dietro la regia di Jorge Mendes può arrivare la soluzione con lo scambio per il numero 22

La Roma è uscita sconfitta dallo stadio Maradona del Napoli. La squadra guidata da Luciano Spalletti si è imposta di misura su quella giallorossa, al Maradona è terminata 2-1 in favore dei partenopei. Prima e dopo la gara sia Tiago Pinto che José Mourinho sono tornati sulla situazione legata a Nicolò Zaniolo, sempre in rotta d’uscita dal club giallorosso.

Intorno al futuro del calciatore ex Inter ruotano tutti gli equilibri del calciomercato giallorosso. La chiusura della finestra di affari invernali si avvicina, domani sera ci sarà il gong sulla sessione di riparazione. Il futuro di Nicolò Zaniolo continua ad essere un’enigma, dopo la scelta del calciatore di non accettare l’offerta del Bournemouth. E a sbrogliare la matassa intorno al jolly offensivo potrebbe essere il portoghese Jorge Mendes, che starebbe ragionando su un super scambio nelle ultime ore di calciomercato invernale. Riflettori accesi ancora una volta in Premier League.

Calciomercato Roma, c’è la regia di Mendes: scambio in Premier per Zaniolo

Accantonata la pista Bournemouth c’è uno scenario che potrebbe risolvere la questione per Tiago Pinto e José Mourinho. Con la suggestione Milan sempre più distante, potrebbe arrivare invece l’assist di Jorge Mendes per risolvere la questione una volta per tutte.

Come sottolineato dal sito Calciomercatoweb.com, Jorge Mendes potrebbe architettare uno scambio a sorpresa con il Wolverhampton. Tra le fila dei Wolves c’è un calciatore a lungo accostato alla Serie A, anche come opzione della Roma in caso d’addio a Nicolò Zaniolo. Parliamo di Adama Traorè, calciatore spagnolo classe ’96. Sulle sue tracce era stato segnalato anche il Napoli di Spalletti, in quanto il suo contratto scadrà a giugno. La trattativa non è facile, soprattutto con la chiusura del mercato invernale imminente ma il guizzo di Mendes potrebbe davvero accontentare tutti gli attori in scena.