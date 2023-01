Calciomercato Roma, scambio al fotofinish per Zaniolo: Pinto ha già risposto

Calciomercato Roma, l’ultimo blitz per Zaniolo: la presa di posizione di Pinto non si è fatta attendere. Le ultimissime.

Manca sempre meno al gong di una sessione invernale di calciomercato che potrebbe riservare ancora colpi di scena. Sotto questo punto di vista la Roma dovrebbe ancora ricoprire un ruolo importante, con Pinto che sta valutando diverse soluzioni.

A tenere banco in maniera spasmodica è ancora il rebus Zaniolo. Legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024, il tuttocampista giallorosso ha esternato il suo desiderio di cambiare aria. Uno strappo che è stato alimentato anche dalla decisione di Zaniolo di rispedire al mittente l’offerta del Bournemouth. Il club inglese era arrivato a mettere sul piatto un’offerta da 27 milioni di euro più bonus, a cui eventualmente aggiungere una percentuale legata alla futura rivendita. L’intesa con la Roma era già stata trovata ma a far saltare il banco è stata la presa di posizione del calciatore che non ha mai seriamente aperto all’ipotesi di trasferirsi al Bournemouth.

Calciomercato Roma, il Leeds ci ha provato con Zaniolo proponendo uno scambio

Le ultime ore sono state comunque convulse. In concomitanza della definizione dell’affare Llorente, infatti, sbarcato a Roma nel primo pomeriggio, il Leeds ha provato a sondare il terreno con i giallorossi per capire la fattibilità dell’operazione Zaniolo. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, i “Peacocks” avrebbero anche accarezzato l’idea di stuzzicare la Roma propondole uno scambio. Pinto, però, ha prontamente rifiutato la proposta del Leeds. La valutazione che i capitolini fanno di Zaniolo, infatti, si allinea a quella proposta dal Bournemouth.

La Roma non intende fare sconti per il 22, per il quale non saranno avallate trattative sulla base di un prestito con diritto di riscatto. I giallorossi vorrebbero chiudere la trattativa a titolo definitivo ed al massimo aprirebbero ad un prestito con obbligo. Parti ferme sulle rispettive posizioni dunque. Prosegue il muro contro muro ed il tempo di cambiare le carte in tavola almeno a gennaio è sempre più ridotto.