Calciomercato Roma, la firma che sblocca Zaniolo

Calciomercato Roma, Zaniolo in Premier League: dialoghi in corso con il club. Non è il Bournemouth.

Mentre l’attenzione dei tifosi sembrava rivolta sul fronte squisitamente sportivo alla preparazione e all’attesa per la sfida contro il Napoli, tante altre vicende hanno certamente toccato il mondo giallorosso, impattando su quest’ultimo con non poca veemenza e mettendo la società in una posizione di necessaria e repentina azione.

Proprio in uno dei momenti migliori in termini di risultati, infatti, la serenità e la tranquillità dell’etere capitolino è stata depauperata dalla questione Zaniolo, generatasi quasi improvvisamente e destinata ad avere un impatto decisivo sulla carriera del calciatore nonché sul modus operandi di Tiago Pinto e colleghi. Dopo che questo ultimi abbiano chiuso il colpo Llorente per rinforzare la difesa, infatti, sono tutt’altro che inattese novità anche sull’iter che si seguirà con il 22.

Calciomercato Roma, non solo Bournemouth: Leeds su Zaniolo

La posizione della piazza è stata ben riassunta con le didascalie affisse in zona Colosseo e in quel di Trigoria, in grado di generare la reazione dei familiari del calciatore, in queste ore ritornato a Spezia dopo i fatti (non giustificabili) avvenuti stanotte sotto casa sua. Ciò che interessa in questa sede è però il futuro del calciatore, messosi per propria volontà in una scomoda posizione che non avvantaggia né il club né tantomeno se stesso.

Dopo aver disertato la partita con lo Spezia, il classe ’99 ha innervosito piazza e club con il declino dell’unica offerta considerata congrua e giusta da parte della Roma, quella con il Bournemouth. Ciò che va sottolineato, adesso, è il fatto che in queste ultime ore di calciomercato si potrebbe assistere ad un importante cambiamento. Proprio nella giornata dell’arrivo nella Capitale del difensore del Leeds, Diego Llorente, al 22 sembrerebbe essersi interessato un altro club di Premier.

Secondo Nicolò Schira, infatti, proprio i Whites avrebbero intrattenuto dei dialoghi con la Roma per sondare e capire i margini del terreno di una trattativa il cui buon esito accontenterebbe tutti. Durante le trattative per il difensore ex Real si è dunque parlato con ogni probabilità di Nicolò.