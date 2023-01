Zaniolo tra Milan e Premier: “É la cosa peggiore”

Calciomercato Roma, futuro ancora tutto da scrivere per Nicolò Zaniolo. Il 22 di Mourinho rappresenta uno dei nomi più caldi di questa fase.

Descrivere la situazione suonerebbe a questo punto come pleonastico e stantio, alla luce della grande chiarezza fatta da mister Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli. Anche in occasione dello scacco targato Osimhen e Simeone, Pellegrini e colleghi non hanno potuto contare sul 22, in seguito a quella frattura da lui stesso generata e ad oggi insanabile.

Senza imbatterci in riassunti stantii, ricordiamo però alcune delle novità più importanti di queste ultime ore, anche e soprattutto alla luce della previsione fatta da José circa una settimana fa, dopo l’imposizione contro lo Spezia. L’altra domenica, infatti, Mourinho aveva sottolineato come si attendesse la presenza di Zaniolo ancora nella Capitale a mercato concluso, alla luce della scarsità di offerte che soddisfacessero le esigenze della Roma.

Calciomercato Roma, futuro Zaniolo tra Milan e Premier: Moscardelli non ha dubbi

Una situazione certamente antipatica, condita dal rifiuto alla succulenta offerta del Bournemouth e il viaggio verso La Spezia in queste ore, successivo alla reazione ingiustificata e veemente di alcuni tifosi nei suoi confronti. A circa ventiquattro ore dalla fine del calciomercato, resta adesso da comprendere l’evoluzione di tale vicenda, nella speranza che la profezia di Mourinho non si riveli veritiera.

Questo metterebbe in non poche difficoltà i giallorossi, consapevoli di dover comunque intervenire celermente e in poco tempo qualora Nicolò riuscisse a trovare una soluzione che lo soddisfi. In questi minuti è spuntata anche la pista Leeds, legata ai dialoghi tenuti tra i Whites e la Roma durante la trattativa rimasta segreta fino a stamane per Diego Llorente.

In attesa di novità ufficiali, riportiamo di seguito l’annuncio di Davide Moscardelli, ex bomber di Bologna e Lecce nonché tifosissimo della Roma. Questa la sua visione sulla situazione su descritta, da lui presentata ai microfoni di TvPlay di Calciomercato.it. “E’ una brutta situazione. La peggiore che poteva capitare. Si sta rovinando il giocatore e ci rimette economicamente la Roma. Dispiace. Non so come si possa risolvere. Deve andar via perché non può neanche vivere qua. Gestita male? Non so le dinamiche di spogliatoio, ma forse si poteva fare prima e non allo scadere. Quello non ha aiutato. Poi l’unica offerta è arrivata da una squadra (il Bournemouth ndr) che il giocatore può rifiutare. Sicuramente c’è stata qualche incomprensione. Dove lo vedo? Al Milan potrebbe essere buono, ma a questo punto proverei un’esperienza all’estero. Rimettersi in gioco”