Calciomercato Roma, contratto depositato e trasferimento UFFICIALE

Calciomercato Roma, conto alla rovescia prima della chiusura delle trattative: contratto depositato e trasferimento ufficiale.

Gli ultimi due giorni di calciomercato che attendono il general manager Tiago Pinto saranno più movimentati del previsto. Già erano note le problematiche in uscita, con la Roma costretta a trovare una sistemazione per i calciatori non più all’interno dei piani dell’allenatore José Mourinho.

A queste si è aggiunto anche il caso Nicolò Zaniolo. Il calciatore ha deciso di non rispondere alle convocazioni per le ultime partite, spingendo per la cessione salvo poi rifiutare l’offerta del Bournemouth. Il club di Premier League aveva formulato un’offerta in grado di soddisfare le richieste della Roma, ma non è stato accettato da Zaniolo che in mente aveva un’altra squadra rossonera: il Milan.

Il Milan però non è in grado di pareggiare l’offerta economica fatta dal Bournemouth alla Roma e così le trattative sono ferme, anche se il general manager Tiago Pinto ha detto ieri ai microfoni di DAZN che c’è ancora del tempo per trovare una soluzione.

Calciomercato Roma, Shomurodov passa allo Spezia

Nel frattempo la Roma ha piazzato uno di quei calciatori che erano stati messi alla porta da José Mourinho. Si tratta di Eldor Shomurodov, che passa allo Spezia in prestito per 1,5 milioni di euro. Il contratto è stato depositato come si può vedere sul sito della Lega di Serie A e così il trasferimento è ufficiale.

Pur avendone caldeggiato l’addio, Mourinho ha speso parole al miele in conferenza stampa nei confronti di Eldor Shomurodov. “Eldor è un ragazzo fantastico, che ha bisogno però di giocare e qui non ha avuto tante opportunità di farlo. Bisogna giocare, bisogna giocare sempre e anche prima di noi l’ha fatto poco. Lui ha bisogno di questi sei mesi di prestito, ne ha bisogno e se lo merita per il comportamento avuto: è dei nostri calciatori che va via, ma magari se ne va solo per sei mesi e poi tornerà. So solo che è importante per lui giocare. Se lui va via e non arriva nessuno, è pacifico dire che abbiamo una opzione in meno”.

I conti però si fanno alla fine: vedremo se Tiago Pinto riuscirà a risolvere la questione Zaniolo regalando a Mourinho una nuova alternativa di spessore in attacco. Il conto alla rovescia è ormai iniziato: meno di 48 ore e avremo tutte le risposte.