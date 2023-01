Calciomercato Roma, addio UFFICIALE: la formula dell’affare

Calciomercato Roma, arriva anche il comunicato ufficiale: ecco la modalità con cui è stata definita l’operazione in uscita. Le ultimissime.

La sconfitta ottenuta in campionato contro il Napoli non ha di certo frenato il cammino della Roma di José Mourinho. Dybala e compagni anche sul campo della capolista hanno evidenziato gli enormi segnali di crescita messi in mostra già nelle scorse settimane.

I giallorossi hanno risposto colpo su colpo alle sortite degli “Azzurri”, venendo beffati soltanto nel finale da un guizzo di Simeone. A poche ore dalla chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, però, sono ancora le voci legate ai possibili affari in entrata ed in uscita a caracollare l’attenzione mediatica. Oltre a sistemare definitivamente la questione Zaniolo, per il quale non dovrebbero materializzarsi scossoni importanti almeno a stretto giro di posta, Pinto sta sistemando anche altri reparti.

Calciomercato Roma, Vina ceduto ufficialmente al Bournemouth

Nel pomeriggio è sbarcato nella Capitale Llorente, che nel corso delle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di apporre la firma sul suo nuovo contratto. L’approdo del difensore del Leeds in giallorosso si è sbloccato nel momento in cui si è definita la cessione di Viña al Bournemouth.

Mancava soltanto l’annuncio ufficiale per suggellare il passaggio del difensore uruguayano in Premier League, che è arrivato proprio in questi istanti. Vina sarà dunque un nuovo calciatore del Bournemouth. Operazione conclusasi sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Ecco il comunicato diramato dal club giallorosso:

“L’AS Roma comunica di aver raggiunto l’accordo con l’AFC Bournemouth per il trasferimento a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, di Matias Vina.

In giallorosso dal 2021, l’esterno uruguayano ha collezionato 44 presenze, prendendo parte anche alla finale di Conference League a Tirana contro il Feyenoord.

Il Club augura a Matias il meglio per la nuova avventura in Premier League.”